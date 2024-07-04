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國民黨「固樑」嗆罷免反制 吳靜怡：藍罷免議長就真的政治仇恨對決了

民進黨籍基隆市議長童子瑋。（資料照）

民進黨籍基隆市議長童子瑋。（資料照）

2024/07/04 13:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，國民黨智庫副執行長凌濤6月28日出面受訪表示，黨內已組成「守護基隆小組」，會中討論到非常多反制的行動，其中最重要的一項是罷免民進黨籍基隆市議長童子瑋。對此民眾黨主席柯文哲前幕僚吳靜怡表示，如果要上演議會罷免議長的橋段，那就是真的政治仇恨對決了，謝國樑要真的好好想清楚唷！

吳靜怡在臉書PO文表示，據她乾妹妹的乾媽她姐姐表示，阿姨發現基隆市議會議員早有佈局，若拆樑二階通過，就要搞罷免議長，但方法不是正面對決，而是阿姨最不喜歡從後面來的招數，依照地方制度法的第三章地方自治第四節自治組織第一款地方立法機關的第46條：1、罷免案應敘述理由2、議員三分之一以上之簽署。

吳靜怡指出，在基隆市議員31席中，國民黨13席，民進黨12席，親民黨2席，無黨籍4席。童子瑋以16票當選議長，創下基隆市議會自民國39年成立以來，民進黨首次拿下議長寶座。

吳靜怡續指，如果要上演議會罷免議長的橋段，那就是真的政治仇恨對決了，謝國樑要真的好好想清楚唷！現在基隆人已經把拆樑當一種日常下班關注的話題和活動了，謝國樑各種的有所準備如果激怒阿姨們真的不好，基隆阿姨真的都超兇的。

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