基隆舊正濱派出所華麗轉身 變身咖啡廳及遊戲DEEMO Ⅱ據點

基隆舊正濱派出所變成咖啡館，可以烘培體驗，還可欣賞遊戲DEEMO Ⅱ場景。（記者盧賢秀攝）

2024/07/03 17:37

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市舊正濱派出所曾經展出「烏龍派出所」，市府今年與在地青創咖啡及國際知名的雷亞遊戲合作，打造為咖啡廳和DEEMO Ⅱ據點，與彩色屋、熱狗候車亭串接成觀光景點。

白色亮麗的舊正濱漁港之前曾展出日本烏龍派出所，市府今年以委辦方式，咖啡業者與手遊業者雷亞遊戲合作，在室內空間設置了遊戲「DEEMO Ⅱ」的場景、人物。除了可以喝咖啡，還有青創空間、藝文展覽空間。

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文化觀光局說，舊正濱派出所的1樓設置微型咖啡工作坊，民眾可以體驗烘焙、製作屬於自己的掛耳咖啡，2樓是咖啡沖煮體驗，3樓設有餐飲和閱讀休憩區，4樓是共創空間、5樓為藝文展覽空間。走上頂樓的觀海平台有270度海景，可以一覽基隆港、八尺門漁港、正濱漁港美景。

市長謝國樑說，正濱及大沙灣觀光廊帶已成為基隆旅遊熱區，包括熱門的網美打卡點正濱漁港彩色屋、全台最美的台畜熱狗候車亭一直延伸到舊正濱派出所，串接成觀光廊帶，市府一點一滴把正濱廊帶打造更好玩更有趣的空間。

文觀局長江亭玫說，民眾來到舊正濱派出所消費飲品，就能獲得遊戲人物造型杯墊，民眾可以上「基隆旅遊網」、「Zhengbin Coffee」臉書粉絲專頁 查詢。

基隆舊正濱派出所變成咖啡館，可以烘培體驗，還可欣賞遊戲DEEMO Ⅱ場景。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑（左）和政策推廣大使楊寶楨邀民眾來舊正濱派出所喝咖啡。（記者盧賢秀攝）

基隆舊正濱派出所頂樓有270度視野，可以欣賞八尺門、阿根納等景觀。（記者盧賢秀攝）

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