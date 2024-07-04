肉羹有塑膠物 基隆「天一香」暫停業

基隆廟口天一香滷肉飯一週被爆兩次食安問題，衛生局要求立即停業改善。（記者盧賢秀攝）

2024/07/04 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆廟口老店天一香滷肉飯被民眾爆料，在外帶肉羹湯的肉羹裡咬到透明塑膠物，一週內被爆兩次食安事件，衛生局人員昨前往稽查，食品製程和食材原料沒有異常，衛生局仍要求業者暫時停業，復查合格後才能恢復營業。

老闆娘邊哭邊說，已盡全力改善清潔衛生流程，每天緊盯前後場員工衛生條件和食材，對於民眾吃到塑膠物他們也很疑惑，在所有烹煮流程、器皿都沒有用到塑膠類的物品，她看到也嚇了一大跳。

請繼續往下閱讀...

一週被爆兩次食安 衛生局再稽查

基隆廟口老店天一香滷肉飯，日前有客人在油豆腐裡發現蟑螂，雖然油豆腐是採購的，不是攤商製作的，攤商也概括承受，並依衛生局要求做好環境清潔改善。

前晚又有民眾在臉書上PO文，在天一香外帶肉羹湯的肉羹裡咬到透明塑膠物，衛生人員昨天再度到天一香滷肉飯攤位稽查，查驗了後場的工作環境和食材等。

衛生局指出，衛生局人員稽查食品製程及食材原料並沒有異常，為確保民眾飲食安全，已要求業者暫停營業限期改善，待複查合格後才可復業；若業者未改善，將依違反食品安全衛生管理法裁處六萬元到二億元。

衛生局人員輔導業者停止作業期間，重新仔細檢討食品製作及販售流程，包括食材原料採購、食品製作、貯存、烹煮、販售等流程，並加強從業人員教育訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法