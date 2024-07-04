虎科大這一班 就業率達200％、起薪就60K

虎科大培訓學生全數考取「航空器維修工程師」證照，每人皆獲2至3家公司錄取。（虎尾科技大學提供）

2024/07/04 13:24

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾科技大學「航空維修學士學位學程」今年有26名學生結訓，並取得航空器維修工程師CAT B1.1證照，每個人都獲2至3家航空公司錄取，就業率達200%，且為延攬優秀航修人才多家業者祭出高薪及各項福利，包括入職起薪60K，年終最多6個月及三節獎金，還有員工優待機票等。

虎尾科技大學校長張信良指出，虎科大是國立大學中唯一設有飛機系的學校，飛機維修自創系開始就是學校金字招牌，另航空維修訓練中心也是國內第一個獲交通部民航局核准成立的B1類基礎訓練及檢定機構。

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張信良表示，「航空維修學士學位學程」，採用模組化教學激發學生的學習力，在學期間就能申請參加B1類航空器維修工程師學科檢定考試，幫助學生在畢業時同步通過並取得「航空器維修工程師」基礎證照。

航空維修訓練中心經理徐建安說，完訓學生透過2400小時的訓練，在進入航空維修產業時已有一定的基礎，比別人有更多機會，相當於畢業即就業，期勉學生將專業知識和技能學以致用，有信心地去從事相關維修工作，同時也把握時間精進維修專業技能，成為業界不可或缺中流砥柱人才。

校方表示，航空業者為延攬優秀航修人才，除了在學期間提供12萬元獎學金外，星宇、長榮、華航紛紛祭出高薪及各項福利爭取產業生力軍，包括入職起薪上看6萬元、最多6個月年終、三節獎金和員工優待機票等。

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