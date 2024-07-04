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「新北歡樂耶誕城」獲2024倫敦設計獎全球白金獎

新北市耶誕城活動來到第14年，獲得「2024倫敦設計獎」肯定。（新北市觀旅局提供）

新北市耶誕城活動來到第14年，獲得「2024倫敦設計獎」肯定。（新北市觀旅局提供）

2024/07/04 13:20

〔記者陳奕劭／新北報導〕「2023新北歡樂耶誕城」獲得「2024英國IAA倫敦設計獎（2024 London Design Awards）建築設計照明類（Architectural Design─Lighting）」白金獎（Platinum）肯定，不僅讓「新北歡樂耶誕城」全球亮相，也提升新北市能見度。

「2023新北歡樂耶誕城」以桑塔熊邀請好友們參加甜蜜派對為主題，營造四大燈區，並運用創新裸視3D技術，打造投影範圍最廣的光雕展演秀。今年獲澳洲媒體《Urban List》譽為「全世界10大必造訪的耶誕節景點之一」，4月獲得「2024 French Design Awards」戶外照明和夜景類別「Platinum」白金獎最高肯定，如今再傳國際設計大獎捷報。

主辦單位介紹獲獎作品表示，新北歡樂耶誕城自2011年舉辦至今，每年吸引大批國內外的民眾來訪，已是台灣特定時節的標誌性活動。從塑造絢麗的都市夜景，展現別樣的都會形象，再串聯周邊商家與特色景點，讓活動的效益不僅限活動本身，更同時帶動城市經濟與振興觀光、藝文等產業的發展。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，「新北歡樂耶誕城」即將邁入第14年，這次從眾多參賽作品中脫穎而出，獲得「2024倫敦設計獎」，除了感謝主辦單位對於新北市的肯定之外，也感謝各局處、在地團隊及合作夥伴的支持，希望未來將新北市的觀光資源持續推向國際，創造更多國際品牌。

「2023新北歡樂耶誕城」活動，今年獲得「2024英國IAA倫敦設計獎」白金獎（Platinum）肯定。（新北市觀旅局提供）

「2023新北歡樂耶誕城」活動，今年獲得「2024英國IAA倫敦設計獎」白金獎（Platinum）肯定。（新北市觀旅局提供）

「2023新北歡樂耶誕城」以桑塔熊邀請好友們參加甜蜜派對為主題，巨大桑塔熊歡迎大家來到耶誕城。（新北市觀光旅遊局提供）

「2023新北歡樂耶誕城」以桑塔熊邀請好友們參加甜蜜派對為主題，巨大桑塔熊歡迎大家來到耶誕城。（新北市觀光旅遊局提供）

新北耶誕城特別打造天幕式耶誕樹，化身為抹茶耶誕樹蛋糕，具有浪漫氛圍。（新北市觀旅局提供）

新北耶誕城特別打造天幕式耶誕樹，化身為抹茶耶誕樹蛋糕，具有浪漫氛圍。（新北市觀旅局提供）

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