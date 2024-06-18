夜訪女王頭光雕秀搶先看！水舞結合無人機展演超驚豔

2024年「野柳石光夜訪女王」光雕秀今晚，水舞秀搭配無人機展演，奇岩「女王頭」維妙維肖，令人驚豔。（記者俞肇福攝）

2024/06/18 21:15

〔記者俞肇福／新北報導〕2024年「野柳石光夜訪女王」光雕秀6月28日到7月14日在野柳地質公園登場，透過女王頭獨特魅力搭配光影效果，呈現女王頭迴異白晝的夏夜迷人風情。野柳地質公園今晚（18日）試燈，璀璨炫麗光雕秀讓人驚豔。

「野柳石光夜訪女王」6月28日晚上7點30分舉行「點燈開幕式」，今年以野柳萬象為主題，規劃8大燈區。其中，沙灘區重頭戲「Big Queen電光火石映象水舞」海洋噴泉水舞秀透過水、火及光的變化，營造繽紛多變的氛圍。6月28日開幕當天及7月5日晚間8點的水舞秀，結合無人機展演，打造令人驚豔的海、陸、空視覺盛宴。

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今年「野柳石光夜訪女王」的票價多元化，平日票225元、假日票250元、敬老票150元等。12歲以下兒童、身心障礙者本人及野柳居民憑有效證明文件可免費入場。

即日起，野柳地質公園現場也開放預購實體早鳥票，加贈活動特約店家100元紙本抵用券1張。敬老票不分平假日，限於現場購買。6月28日到7月14日每晚6點30分到9點30上演光雕秀。

今年活動與皇冠海岸觀光圈周邊30家特約商店合作，部分店家提供消費滿額優惠或推出活動限定餐點、伴手禮等。早鳥票的100元抵用券可於活動期間，於特約商店使用。此外，6月28日晚上7點30分將舉行點燈開幕式，當日僅開放購買晚間7點30分的場次。相關購票詳情可上野柳地質公園官網查詢。

野柳地質公園官網

傍晚天色逐漸變暗，女王頭傲視北海岸。（記者俞肇福攝）

「野柳石光夜訪女王」光雕秀6月28日到7月14日每晚6點30分到9點30分在野柳地質公園登場，今晚試燈。（記者俞肇福攝）

「野柳石光夜訪女王」光雕秀今晚試燈。（記者俞肇福攝）

「野柳石光夜訪女王」光雕秀今晚試燈。（記者俞肇福攝）

水舞秀搭配無人機展演令人驚豔。（記者俞肇福攝）

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