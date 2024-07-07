遊客逛高美濕地、梧棲觀光漁港更方便 新路線679路公車串聯

新闢679路公車踩跳蛙行駛，串連海線觀光服務（市府提供）

2024/07/07 09:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕此時正值暑假，中市交通局讓旅客更方便至海線來觀光，新闢679路「新政大安港路口－台中國際機場」路線，採跳蛙式停靠觀光景點，串聯大甲車站周邊、高美濕地、梧棲觀光漁港、台中港旅客服務中心、梧棲老街及台中國際機場等景點，7月15日上路。

交通局長葉昭甫指出，海線擁有相當多的觀光景點，需要大眾運輸接駁服務，交通局盤點資源，將原來僅供梧棲往返大甲通勤的170路公車調整路線，並釋出徵求客運業者經營，編號調整為679路「新政大安港路口－台中國際機場」。

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679路採跳蛙式停靠觀光景點及交通轉運節點，擴大海線觀光公車路網至大甲、沙鹿車站與台中國際機場，並且增班服務；串聯大甲車站周邊、高美濕地、梧棲觀光漁港、台中港旅客服務中心、梧棲老街及台中國際機場等多個景點。

交通局表示，歷年推動海線觀光公車多以清水區為核心，此次679路正線「新政大安港路口－台中國際機場」因應觀光需求，規劃最接地氣的路線；同時，交通局也闢駛停靠沿線各公車站位的679副線「新政大安港路口－沙鹿西站」服務，便利民眾通勤通學，7月15日將同步上路。

交通局表示，外縣市遊客來台中，除享電子票證每次乘車5元優惠外，更推出Taichung go套票享好康，Taichung go套票結合幹線公車、觀光公車、679路等指定公車路線，以及捷運24、48、72小時等「時數型套票」。

679路公車路線圖（市府提供）

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