噁！土城阿姨腐肉餵浪浪引蟑螂老鼠螞蟻 居民氣炸

網友抱怨，土城一名阿姨到處餵食流浪動物，四處留下腐敗食物，成為蟑螂老鼠的巢穴。（翻攝自臉書「爆料公社」）

2024/07/06 06:16

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市某婦人「愛心氾濫」，她平時巡邏土城區各地，四處餵食流浪貓狗，所經之地留下食物，成了蟑螂、老鼠、螞蟻巢穴，馬路飄出的腐敗味更是臭不可聞，附近住戶氣炸說「難道真的無法可管？」新北市環保局回應，該婦人先前餵食流浪貓狗曾被清潔隊開罰，消失一段時間又出現；清潔隊已掛設告示牌、監視器，後續加強巡邏，如發現餵養將依法告發，最高可依廢棄物清理法處6000元罰鍰。

網友在臉書社團「爆料公社」爆料，土城一名阿姨騎車餵食流浪動物，只見路邊腐肉招來整群螞蟻，還引來蟑螂及老鼠大軍，路上都是腐敗味，即使勸導多次仍不理會，「難道真的無法可管？住附近真的很頭痛！跟環保局反應也沒用」。

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貼文曝光後，其他網友批評，「本來就不該餵食，真的愛牠就請帶回家養」、「這些人都感覺自己在做愛心，但事實是沒天良」、「就是這種人自家廚餘不倒掉硬要餵貓狗」。

環保局回應，土城區清潔隊長透露該女士先前因餵食流浪貓狗被開罰過，消失一段時間後，最近又出現，女士行為可依廢棄物處理法開罰。

環保局指出，土城區清潔隊針對此案已加強掛設宣導告示牌，並架設監視器，後續將加強巡查，如發現餵養流浪動物導致環境汙染，將依法告發，依廢棄物清理法第27條規定，飼養禽、畜行為如有造成周遭環境汙染情形時，最高可處新台幣6000元罰鍰。

新北某婦人平時「愛心氾濫」，巡邏土城區各地餵食流浪動物，屢次勸導不聽。（翻攝自臉書「爆料公社」）

新北某婦人四處巡視餵食浪浪，所經之處飄出腐敗味，居民苦不堪言。（翻攝自臉書「爆料公社」）

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