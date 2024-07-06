台東拚熱氣球經濟 鹿鳴溫泉僅6成滿、民宿假日滿房

和以往山坡根本難以行走狀況相較，旅宿業者認為這次熱氣球人潮相對少很多。（記者劉人瑋攝）

2024/07/06 11:02

〔記者劉人瑋／台東報導〕終於有大型活動吸引遊客，台東縣府卯足全力辦理熱氣球活動，盼能喚回遊客、讓觀光業不再低迷，但活動現場附近的鹿鳴溫泉只有6成滿，較低價的民宿雖是滿房，實則也僅在假日有這好榮景。旅宿業者表示，縣府作為「不能說沒幫助，也的確是業者及時雨，但能否能擴大或延長效益，仍待考驗」。

好不容易盼到遊客到來，許多台東在地民眾也樂得幫外地友人訂房，但台東民眾表示，一般房型早就被訂光，目前剩下上萬元的房間還訂得到，「太誇張了！」

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附近較高檔的鹿鳴溫泉酒店則表示，如今只有6成滿房，雖目前因暑假恢復原價，但認為4人房原價不僅有含2餐，還包含下午茶與宵夜，「CP值超高」，發現民眾在活動有煙火、演唱會才更有動機前來，屆時才滿房，認為消費者更加精打細算。

市區有陳姓業者民宿有5房，他說，往年此時不分平假日皆滿房，如今只有星期六、日才如此。市區還有業者擁有數房連棟共50多房，業者表示，昨（5）日才只20多房，「住房率真的很慘」，平日也未見起色，但只要是假日都滿房，「不能說公部門沒幫助到業者，但效果不如以往，也有待檢驗」

有業者今早上山視察，連遊客都不如以往坐得滿滿、難以通行，認為人潮根本差太多。而陳姓業者則表示，無論是鐵、公路近期總是問題不斷，要能以熱氣球吸引並增加旅遊動機，對上旅客對天災的恐慌的預期心態，「本來就不容易，加上交通又不便，只能繼續觀察、等待情狀漸佳」。

旅宿業者認為，熱氣球目前看來帶動觀光效果有限。（縣府提供）

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