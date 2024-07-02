中研院院士會議通過行為準則 要求遵守學術規範但無懲處標準
〔記者楊媛婷／台北報導〕第35次中研院院士會議今（2日）再度討論「中研院院士行為準則」草案，院士會議發言人伍焜玉表示，經現場出席超過120名院士討論表決，超過半數同意該準則，待行政程序完備後就會開始施行；院士行為準則工作小組召集人吳玉山表示，是宣示希望院士可符合社會期待，並無懲處標準。
世界多國的科學院都有提出約束院士不得性騷、洩密、違反學術道德等，中研院於2022年時首度於院士會議討論院士行為準則草案，但因當時會議主席未續任，再度於今天下午的議程討論並經院士表決後通過。
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中研院院士該行為準則共7條，含院士應秉持學術自由精神、增進人類福祉、善盡社會責任等；在學術研究方面，院士不可有造假、抄襲，要秉持最高誠信；院士們在專業領域活動時，要避免歧視、騷擾、霸凌等；在院士會議審議投票，院士應遵守保密規則；院士們若要公開提出個人看法，應避免讓外界誤以為是中研院立場等；院士應該遵守學術界的研究規範等。
吳玉山表示，依「中研院組織法」規定，院士為終身名譽職，因此院士若違反準則不會有懲處標準，坦言院士們來自四面八方的研究機構，若院士有違規的部分，須尊重院士們的原聘單位，再由原聘單位判斷院士們的行為是否有違規，對於是否動用修法，來更動不遵守準則的院士頭銜？吳玉山指出，院士就是一名譽職，若用修法威脅並讓院士遵守不恰當；伍焜玉則補充，院士違規無懲處並不特別，以諾貝爾獎為例，得主有不當行為時，也不會追回獎項。
行為準則第6條是否會影響院士表達公眾意見？伍焜玉表示，盼院士接受採訪等應用個人名義，或強調是個人意見，不代表院士會議結論，也就是必須是院方指定的發言人，才可代表中研院發言；吳玉山指出，該規定是參考美國國家科學院規定，絕對鼓勵院士踴躍建言。
對於院士郭位、張翔在2019年分別任香港城市大學校長、香港大學校長，在香港民主運動中未保護學生並打壓，這次通過的準則未有對類似行為有規範，吳玉山表示，準則不涉政治，也坦言準則須凝聚院士共識才能通過，院士個人行為會必須遵守原單位規定。
院士行為準則草案討論歷經4年半，已過世的院士陳定信、朱雲漢都曾擔任召集人，終在第35次院士會議討論通過，吳玉山表示，準則參考美國國家科學院、英國皇家科學院、日本國家科學院的規定，通過原因在於經蒐集大量資料與基礎討論；伍焜玉表示，討論過程氣氛平和，若有不同意見都立刻現場表決，討論時間最久的是正面表述院士應秉持學術自由精神的第1條，有院士認為不需特別寫在準則中，但最後現場超過3/4的院士贊成。