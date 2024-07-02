中研院院士會議通過行為準則 要求遵守學術規範但無懲處標準

中研院院士會議發言人伍焜玉（右）與院士行為準則工作小組召集人吳玉山說明今日通過的院士行為準則。（記者楊媛婷攝）

2024/07/02 20:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕第35次中研院院士會議今（2日）再度討論「中研院院士行為準則」草案，院士會議發言人伍焜玉表示，經現場出席超過120名院士討論表決，超過半數同意該準則，待行政程序完備後就會開始施行；院士行為準則工作小組召集人吳玉山表示，是宣示希望院士可符合社會期待，並無懲處標準。

世界多國的科學院都有提出約束院士不得性騷、洩密、違反學術道德等，中研院於2022年時首度於院士會議討論院士行為準則草案，但因當時會議主席未續任，再度於今天下午的議程討論並經院士表決後通過。

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中研院院士該行為準則共7條，含院士應秉持學術自由精神、增進人類福祉、善盡社會責任等；在學術研究方面，院士不可有造假、抄襲，要秉持最高誠信；院士們在專業領域活動時，要避免歧視、騷擾、霸凌等；在院士會議審議投票，院士應遵守保密規則；院士們若要公開提出個人看法，應避免讓外界誤以為是中研院立場等；院士應該遵守學術界的研究規範等。

吳玉山表示，依「中研院組織法」規定，院士為終身名譽職，因此院士若違反準則不會有懲處標準，坦言院士們來自四面八方的研究機構，若院士有違規的部分，須尊重院士們的原聘單位，再由原聘單位判斷院士們的行為是否有違規，對於是否動用修法，來更動不遵守準則的院士頭銜？吳玉山指出，院士就是一名譽職，若用修法威脅並讓院士遵守不恰當；伍焜玉則補充，院士違規無懲處並不特別，以諾貝爾獎為例，得主有不當行為時，也不會追回獎項。

行為準則第6條是否會影響院士表達公眾意見？伍焜玉表示，盼院士接受採訪等應用個人名義，或強調是個人意見，不代表院士會議結論，也就是必須是院方指定的發言人，才可代表中研院發言；吳玉山指出，該規定是參考美國國家科學院規定，絕對鼓勵院士踴躍建言。

對於院士郭位、張翔在2019年分別任香港城市大學校長、香港大學校長，在香港民主運動中未保護學生並打壓，這次通過的準則未有對類似行為有規範，吳玉山表示，準則不涉政治，也坦言準則須凝聚院士共識才能通過，院士個人行為會必須遵守原單位規定。

院士行為準則草案討論歷經4年半，已過世的院士陳定信、朱雲漢都曾擔任召集人，終在第35次院士會議討論通過，吳玉山表示，準則參考美國國家科學院、英國皇家科學院、日本國家科學院的規定，通過原因在於經蒐集大量資料與基礎討論；伍焜玉表示，討論過程氣氛平和，若有不同意見都立刻現場表決，討論時間最久的是正面表述院士應秉持學術自由精神的第1條，有院士認為不需特別寫在準則中，但最後現場超過3/4的院士贊成。

第35次中研院院士會議通過院士行為準則。（記者楊媛婷攝）

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