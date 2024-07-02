彰化馬路導盲行穿線畫一半 民眾怒：走到路中央被車撞？

田尾鄉公路花園出入口的中山路跟民族路近日進行路口改善工程，在斑馬線劃設導盲行穿線，不過導盲線只畫到槽化島，並未延伸兩旁人行道，恐讓視障民眾走到一半「無路可走」，陷於險境。（議員李俊諭提供）

2024/07/02 20:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕為推動友善行人政策，讓視障朋友安全穿越馬路，彰化縣近日針對車流量大的台一線等路口劃設導盲行穿線，不過有民眾發現，田尾公路花園通往台一線（中山路）上的導盲行穿線，只畫到路口的槽化島，通往兩旁的人行道卻沒畫，民眾砲轟，導盲只做半套，是要視障民眾走到馬路中央被車撞嗎？

田尾鄉公路花園是彰化重要觀光景點，地方政府在公路花園出入口的中山路跟民族路交接處進行路口改善工程，規劃引流道、槽化島，並在斑馬線劃設導盲行穿線，符合交通改善潮流，不過導盲線只畫到槽化島，並未延伸兩旁人行道，恐讓視障民眾走到一半「無路可走」，陷於險境。

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彰化縣議員李俊諭也指出，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，行人穿越線上劃設視障引導標線，應銜接人行道，並對準人行道定位磚（導盲磚）位置，但會勘後發現，導引線未對準定位磚，甚至還有近20公分的高低落差，完全不符規範，他認為，重大路口劃設導盲線是友善行人的進步象徵，不過導盲只做半套，反而讓視障朋友陷入行人地獄。

對此，公路局中區養護工程分局彰化工務段表示，針對該路口行人穿越線劃有導盲行穿線，只劃設到槽化島，及導盲線未平整銜連人行道問題，近日將安排與田尾鄉公所一起會勘，儘快改善。

彰化縣田尾公路花園通往台一線（中山路）上的導盲行穿線，只畫到路口的槽化島，民眾砲轟，導盲只做半套。（記者陳冠備攝）

彰化縣議員李俊諭指出，導盲線未對準定位磚，甚至還有近20公分的高低落差，完全不符規範。（記者陳冠備攝）

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