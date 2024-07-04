全國中小學聽障夏令營高雄登場 176聽障生感受港都熱情

「全國中小學聽障夏令營活動」即日起於高市舉行至明（5）日，活動以「攜手語你～樂一夏」為主題，共有176位聽障學生、50位隨隊師長參與。（教育局提供）

2024/07/04 18:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕「全國中小學聽障夏令營活動」3日起於高市舉行至明（5）日，活動以「攜手語你～樂一夏」為主題，共有176位聽障學生、50位隨隊師長參與，在高雄展開藝術與科技之旅，走訪田寮月世界、美濃油紙傘DIY等活動，感受高雄美麗的景觀與熱情人文風情，教育局長吳立森強調，要為全國聽障生安排豐富多元的活動，讓聽障學生有機會透過實際體驗，認識高雄自然風光與文化特色。

由高雄市教育局主辦、楠梓特殊學校承辦「全國中小學聽障夏令營活動」，為確保活動順利進行，貼心在每輛遊覽車上，配置專業隊輔人員、手語翻譯教師與醫療人員，提供參與學生全方位的照顧與支援。

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夏令營安排2天多元活動體驗當地文化，包括田寮月世界感受自然風光，美濃民俗村油紙傘DIY活動，同時造訪駁二藝術特區，深入瞭解藝術與創意，並參觀國立科學工藝博物館，拓展對科技的認識與想像力。讓聽障學生擁有一個難忘又美好的夏日回憶。

教育局長吳立森說，很榮幸在暑假時，為全國聽障學生安排這樣一個豐富多元的活動，讓聽障學生有機會透過實際體驗認識高雄市獨特的自然風光與文化特色，鼓勵所有參與的師生們能夠珍惜這次難得的機會，透過參與這次3天2夜的夏令營活動，學習、探索與交流，並在活動中建立美好的回憶與友誼。也藉此展現高雄市豐富的教育資源與景觀風貌，感受這座城市的美好與活力。

全國中小學聽障夏令營-「攜手語你~樂一夏」結合高雄市獨特的自然風光、文化特色，讓聽障學生透過知識學習與實際探索，獲得難忘且有意義的夏令營體驗，讓參與的聽障學生表示收獲滿滿，留下美好記憶。

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