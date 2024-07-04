救護車上出生 9歲男孩參加消防夏令營驚喜遇恩人

9年前在救護車上出生的小男孩，謹記媽媽的提醒，自己能平安出生，要特別感謝新竹縣政府消防局的吳忠任（右）、吳淑滿（左）兩位隊員；近日他參加消防夏令營，驚喜巧遇兩位恩人。（圖由新竹縣消防局提供）

2024/07/04 11:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕9年前在救護車上呱呱墜地的1名男孩，謹記媽媽的提醒，自己能平安出生，要特別感謝新竹縣政府消防局的吳忠任、吳淑滿2位隊員；近日他參加消防夏令營，默默的尋找2人，希望有機會當面致謝，沒想到休假中的吳忠任偕妻恰好返隊，讓男孩如願巧遇恩人。

「請問吳忠任叔叔、吳淑滿阿姨有在這裡嗎？」本月2日於竹東分隊參加消防夏令營的小男孩，逢人就問。原來，小男孩9年前在救護車上出生，迎接他到這個世界的，就是竹東分隊小隊長吳忠任以及目前已轉調緊急救護科服務的科員吳淑滿，夫妻搭檔出勤合力接生小寶寶。

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小男孩說，這幾年媽媽不斷提醒他，自己能平安出生，要特別感謝竹東分隊的吳氏夫妻。這次幸運抽中消防夏令營，來之前一直在想：能不能也幸運的見到恩人呢？

沒想到，心誠則靈，老天爺真的聽到小男孩的心聲！在沒有約定下，休假中的吳忠任恰好返隊，而吳淑滿也剛好陪同，3個人就這樣相見歡。

救護車上的小寶寶，再次見面已經9歲，變成1個活潑大方的小男孩，有著1對小酒窩，可愛極了！吳忠任、吳淑滿祝福小男孩平安健康長大，每天都能像今天一樣，露出開心的笑容。

新竹縣的暑期消防夏令營因內容豐富，相當搶手，今年7月1日到2日舉辦，第1天在小叮噹科學主題樂園展開活動，晚上夜宿於消防隊，第2天於消防隊接續進行山訓繩索課程、消防知識講座、消防車輛裝備展示、CPR和AED等急救訓練等。小學員們在專業消防人員的帶領下，不僅學習到了基本的消防知識，還親自參與實際操作，體驗到滅火、急救的過程。

新竹縣為期兩天的暑期消防夏令營內容豐富多元，第1天在小叮噹科學主題樂園展開活動，晚上夜宿於消防隊。（圖由新竹縣消防局提供）

小學員們在專業消防人員的帶領下，不僅學習到了基本的消防知識，還親自參與實際操作，體驗到滅火、急救的過程。（圖由新竹縣消防局提供）

小學員們在專業消防人員的帶領下，不僅學習到了基本的消防知識，還親自參與實際操作，體驗到滅火、急救的過程。（圖由新竹縣消防局提供）

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