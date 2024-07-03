放暑假 竹縣7月推40場親子活動

2024/07/03 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府社會處在暑期七月共規劃四十場豐富多元的親子活動，從手作DIY、科技教育到戶外體驗，免費報名參加，希望讓親子共同度過充實的假期，增加美好互動時光。

社會處表示，七月親子活動亮點包括七月六日的「AI時代的親子互動」講座，探討如何利用科技促進孩子的學習與創造力；七月二十日的「作伙迺夜市」大型闖關活動，讓親子體驗台灣夜市文化；七月三十一日的「暑期兒少消防職人體驗營」，讓孩子了解消防員的工作。此外還有多場手作、文化、科技等主題的親子活動。

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在兒童健康方面，七月五日及十八日分別為二至六歲和四個月至三歲兒童提供發展篩檢服務，及早發現並協助有發展遲緩的兒童。此外，為提升社會工作者的性別意識，七月廿五日將舉辦「性別主流化與性別平等法」課程，優先開放給從事身心障礙福利服務工作人員參與。

七月五日在新豐中崙社區舉辦的「學老‧未來安身立命」講座，是新竹縣「不老長健系列講座」的一部分，為縣府因應高齡社會來臨，配合行政院高齡社會白皮書所規劃的創新服務，期幫助縣內中高齡者主動面對與順應老化，成為有準備的學習者。

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