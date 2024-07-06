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停車卻無法繳費 車主離場被討2萬5違約金怒投訴

自助繳費停車場違約金公告。（示意圖，法制局提供）

自助繳費停車場違約金公告。（示意圖，法制局提供）

2024/07/06 12:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名車主日前向法制局投訴，在東區一家停車場停車，因出入口未設置升降柵欄，且使用現場繳費機刷卡繳費無法成功，誤以為尚未開始營運，未繳費即離場，事後卻遭業者以消費者未如實繳費而依停放日數，按每日5000元計算後要求給付違約金高達2萬5000元。

台中市消保官介入該案協商，基於使用者付費原則，消費者同意支付合理停車費，消保官則協調業者減收違約金，雙方爭議方獲圓滿解決，法制局提醒消費者停車前先看清收費方式，離場前要記得繳費。

法制局長李善植提醒，這類可自由出入、現場無人管理的自助停車場，若停車民眾因故未能使用繳費機繳費或無法連線上網繳費，雖仍可駛離停車場，但事後若未聯繫業者補繳停車費，業者就可能會透過停車場的錄影監視器及AI車牌辨識查詢車主車牌，向車主追償停車費及違約金。

李善植指出，電子科技進步，加上人力成本增加，現今很多民間停車場都陸續以錄影監視、AI車牌辨識及自助繳費設備取代傳統人工收費。車主自助繳費離場的無人停車場經營模式已成趨勢，有些停車場不設柵欄或升降檔板管制出入口，車主可自由進出，甚至有業者移除自助繳費設備，改由民眾自行下載APP或利用手機掃描QRCODE至業者官網線上繳費。

消保官也呼籲業者，經營停車場應先依停車場法相關規定取得停車場登記證，停車的收費標準應於營業處公開揭露、標示清楚，對於未繳費者如有公告加收違約金或手續費，金額也須合理，且為建構友善消費環境，業者在推動自助停車場智慧管理的同時，也請考量增設現金繳費機或列印繳費單超商繳費等收款方式，兼顧年長者或不善使用電子支付方式的消費者使用權益。

無柵欄的自助繳費停車場。（示意圖，法制局提供）

無柵欄的自助繳費停車場。（示意圖，法制局提供）

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