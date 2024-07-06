國1銜接台74大雅系統交流道通車 環中路行車時間減少40％

國道1號銜接台74線於今年5月13日通車。（交通局提供）

2024/07/06 12:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國道1號銜接台74線於今年5月13日通車，用路人不需再透過平面道路轉接，有效改善環中路及大雅交流道周邊平面道路壅塞，交通局統計，國1大雅交流道尖峰時段，下匝道往市區方向的車流量減少約20%，環中路行車時間減少約40%，讓用路人可省下約3分鐘車程，優化交通動線奏效。

交通部高公局斥資62.62億元，打造國道1號銜接台74線的大雅系統交流道，通車後台中市高速與快速公路網串聯更完整，以往環中路匯流北屯、潭子、太平、大里要前往國1北上的車流，現在不僅可透過台74線接國道4號，也可由台74線接國道1號北上，不需再透過平面道路轉接。

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此外，台74線崇德西入匝道及北屯二（同榮東路）東入與西出匝道自6月18日開放通行後，從市區經崇德路往國道1號北上更方便，可節省5分鐘路程。

交通局長葉昭甫表示，經觀察平假日交通情況，大雅交流道南下出口往市區方向，晨峰時間（7-9時）行車時間減少19%，昏峰時間（17-19時）減少27%，假日全天平均減少35%；而中清路行車時間大致維持，但已有效減少壅塞次數，環中路（四平路往大雅交流道口）行車時間減少40%，整體車流狀況良好。

葉昭甫表示，市府將持續監控大雅系統交流道周邊交通狀況，並加強台74線沿線及鄰近平面道路疏導，也呼籲用路人出門前透過「臺中交通網」APP查看高快速道路與市區的即時路況影像，避開塞車路段，一路行車順暢。

國1大雅系統通車及台74三處匝道恢復通行後，環中路行車時間大幅降低。（交通局提供）

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