首關大駕竟是因「槓牌支」 阮偉華用影音記錄府城特有文化

下港人文化工作室主理人阮偉華（左1），邀在地耆老與大駕班人員述說關大駕故事，反應熱烈。（記者王姝琇攝）

2024/07/06 12:46

〔記者王姝琇／台南報導〕民國70年代縣城隍廟首關大駕衝船廠，遇飆車少年遭附身；台南殺警案因公殉職警員未報到，城隍大駕親上門牽引……。府城發跡的「關大駕」文化近日透過下港人文化工作室，規劃以影音建構完整系列記錄歷史，邀請在地耆老與大駕班人員說故事，反應熱烈。

下港人文化工作室執行國家文化藝術基金會補助案，「台南關大駕文化保存」之影音平台建構與推廣計畫，近日在網路影音平台「一步就出走」上架。工作室主理人阮偉華（阿丹）指出，府城特有的「關大駕」在舊城區約有30餘間宮廟，其中「府城縣城隍夜巡」更正式登錄為無形文資。

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阮偉華解釋道，大駕亦稱大輦或藤轎，不同一般神明出巡所乘坐之大轎，其行進方向及所採取的動作均由神明指示，扛駕人員靠感應配合執行；神明落駕坐大駕，以辦理公事謂之「關大駕」。

阮偉華表示，過去因擔任普濟文史研究協會志工而接觸到普濟殿大駕，發現相關文獻極少，於是決定著手研究；他說，從府城發起的關大駕，在舊城區就有30餘間廟，但近年部分宮廟因無人傳承而不再關大駕，更激起他做紀錄的決心；第1階段影音記錄包含西羅殿、全台首邑縣城隍廟、聚宋宮、金安宮、和勝堂、忠澤堂等6間宮廟，大多必須仰賴在地耆老或大駕班人員口述記錄。

縣城隍廟大駕班洪紹閔提及首次關大駕竟與「大家樂」有關，當時城隍爺指示信眾「吃飽太閒」群聚「槓牌支」，決定「大駕伺候」帶大家出門伸展筋骨，首關衝船廠就遇到飆車少年遭附身。

歷經台南殺警案、3歲女童命喪斑馬線等矚目事件的城隍大駕頭籤郭宇澤也分享到多次親身經歷，曾遇到1位高材生只要離開城隍廟就失明，城隍爺展現神蹟為她解決困難，還有轟動一時的台南殺警案，大駕夜衝民權派出所為殉職員警申冤；城隍大駕更免不了前往「極凶之地」辦事……。

阮偉華說，目前並無相關歷史文獻紀載「關大駕」，據西羅殿耆老陳述「關大駕」是在地化後發跡於府城的儀式，通常在神明聖誕前1個月開始，巡境內或爐下、拜訪友宮廟；有些領旨神明則會去夜巡，例如縣城隍廟於每年農曆7月鬼門關後夜巡保平安，希望透過計畫以影音詳盡記錄傳承。

台南市發生轟動一時的殺警案，城隍大駕夜衝民權派出所關大駕下指示，大批民眾圍觀。（資料照）

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