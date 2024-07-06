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高雄小小警消體驗營 垂降、吊掛演出吸引孩子目光

保大特勤人員展示蜘蛛人的垂降方式。（記者許麗娟攝）

保大特勤人員展示蜘蛛人的垂降方式。（記者許麗娟攝）

2024/07/06 12:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（6）日在市府四維行政中心舉辦一日小小警消暑期職人體驗營，吸引120名小朋友化身小小警察、小小消防與少年刑警，現場由保大特勤中隊演出各式垂降技巧、模擬挾持攻堅及消防人員吊掛救援等，讓小小警消看得目不轉睛。

高雄市警察局於暑假青春專案期間，由少年隊、婦幼隊、騎警隊、保大特勤、交大重機、鼓山分局、苓雅分局、保三總隊警犬隊與消防局特搜中隊（犬隊、繩隊），共同舉辦「警消『龍』來守護青春」大型宣導活動，提供120個名額讓5至11歲的小朋友體驗擔任小小警消，並透過犯罪預防知識進行闖關遊戲。

活動開幕表演，由保安警察大隊特勤中隊帥氣垂降現身，消防局繩索救援隊則展示專業級省力滑輪架設及高超T型救援技能，令參與的民眾嘆為觀止，各類警消人員亦全副武裝、配戴各項應勤裝備以走秀加上手舉牌介紹的方式，讓孩子們進一步了解警消人員的角色，以驗不同危難時應求救的對象，現場也以闖關方式將兒少性隱私、性剝削、毒品、詐欺等青少年易觸法案件及交通安全、防火、防災、緊急救護等多元知識。

高雄市警察局長林炎田表示，今年暑假警察局規劃一系列暑期體驗宣導活動，藉由活動本身寓教性質，傳達犯罪預防宣導觀念給兒童、少年，提醒大家注意自身安全，避免沉溺網路世界不慎觸法或被害，尤其是小小警消體驗活動，更讓家長、孩童深入認識警消執勤的方式，拉近警民間的距離，並從小建立起正確的法治觀念，最重要的是培養保護自己的意識以及懂得利用資源、知道管道如何求救。

高市消防局特種搜救隊示範吊掛救援傷者。（記者許麗娟攝）

高市消防局特種搜救隊示範吊掛救援傷者。（記者許麗娟攝）

高市消防局特種搜救隊示範吊掛救援傷者。（記者許麗娟攝）

高市消防局特種搜救隊示範吊掛救援傷者。（記者許麗娟攝）

挾持攻堅演練。（記者許麗娟攝）

挾持攻堅演練。（記者許麗娟攝）

高雄市小小警消職人體驗營，小朋友化身警察體驗射擊。（記者許麗娟攝）

高雄市小小警消職人體驗營，小朋友化身警察體驗射擊。（記者許麗娟攝）

高雄市小小警消職人體驗營，小朋友化身警察體驗射擊。（記者許麗娟攝）

高雄市小小警消職人體驗營，小朋友化身警察體驗射擊。（記者許麗娟攝）

小小警察體驗坐重機。（記者許麗娟攝）

小小警察體驗坐重機。（記者許麗娟攝）

騎警隊也參與小小警消活動，讓小朋友認識不同的警察任務。（記者許麗娟攝）

騎警隊也參與小小警消活動，讓小朋友認識不同的警察任務。（記者許麗娟攝）

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