桃園推智慧農遊 AI帶領暢遊楊梅客家庄

「桃園好農遊」網站的AI小幫手，會推薦一日遊行程景點。（翻攝「桃園好農遊」網站）

2024/07/04 18:24

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市長張善政今率領市府團隊舉辦「訪視基層楊梅區座談會」，農業局說明楊梅休閒農業發展願景，並推動AI智慧農遊，透過「桃園好農遊」網站平台，宣傳在地優質農場店家，以及建置網站AI機器人，讓民眾與AI留言對話，得到農遊行程資訊。

張善政表示，桃市府推動休閒農業區及在地活動轉型，盼結合跨局處資源，讓效益最大化，並以帶動產業發展為目標，因應產業特性辦理相關活動，打造具有亮點的在地特色品牌，活絡地方經濟與觀光發展。

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農業局專員林珮如在會中以「樂活農遊」為題說明，透過桃園農遊軸帶規劃，將楊梅區列為「客庄風情農遊軸帶」，搭配楊梅休閒農業區及秀才休閒農業區，規劃多條客庄特色文化主題遊程。藉農產品生產、農產品加工、再到三級觀光服務，達成「發展楊梅休閒農業，朝向產業升級」願景。

林珮如提及，今年度也透過建置桃園好農遊平台網站，推動AI智慧農遊，該網站目前以大溪區及周邊為示範區，將該地優質農場、店家資訊放進網站，作為推薦民眾的遊程，另一方面，民眾也可藉由平台的AI問答互動，以留言對話方式，得到想要的農遊行程。

民眾在「桃園好農遊」網站中，點選AI小幫手圖示，輸入旅程關鍵字，例如「楊梅」，AI機器人就會推薦一日遊行程景點，包括「金湖岸楊梅大王農場」、「阿美米干」、「大楊梅鵝莊龍潭分店」等資訊，且會建議個別地點的停留時間。

楊梅區長施永恭指出，楊梅有7成以上的客家人口，富藏客家文化底蘊及客庄風情，轄內4處火車站與台鐵富岡車輛維修基地，此外，農牧資源豐富，是適合發展兼具客庄、鐵道、休閒農業的觀光區域。

農業局專員林珮如以「樂活農遊」進行簡報說明。（記者黃政嘉攝）

桃園市農業局建置桃園好農遊平台網站，推動AI智慧農遊。（記者黃政嘉攝）

桃園市長張善政表示，桃市府推動休閒農業區及在地活動轉型，活絡地方經濟與觀光發展。 （記者黃政嘉攝）

楊梅區長施永恭指出，楊梅適合發展兼具客庄、鐵道、休閒農業。（記者黃政嘉攝）

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