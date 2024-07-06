教育部要求拿掉禮義廉恥？鄭英耀：8年前假消息不要讓建中困擾

教育基金會終身學習圈協力方案「2024終身學習嘉年華」今在松菸舉行。（記者林曉雲攝）

2024/07/06 11:18

〔記者林曉雲／台北報導〕近日在LINE與臉書社團又瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」，教育部長鄭英耀今出席「2024終身學習嘉年華」表示，這肯定是假消息，而且是8年前的假消息，教育部從來沒有要求任何一個學校拿下禮義廉恥，可以不喜歡教育部，但不要造成建中（校長）的困擾，現代化公民應具有媒體識讀素養，教育部也會致力於使「辨別假消息」成為日常生活的基本素養。

教育基金會終身學習圈協力方案「2024終身學習嘉年華」活動，今年由鄭福田文教基金會統籌，今明兩天在台北市松山文創園區舉辦，以科普創玩家、生活藝起來、閱讀好幸福、綠實力level up、多元文化心力量、媒體識讀「停─看─聽」、生活母語當時行等7大主題，透過攤位遊戲互動、創客工作坊、舞台表演等呈現，並規劃闖關集點活動。

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鄭英耀表示，台灣未來現代化公民應具備的素養，包括母語學習、閱讀、永續發展、藝術、網路識讀、科技等，母語對保有飲水思源很重要，閱讀則可豐富每個人的生命更精彩，知識也有助於提高生活品質，例如新加坡推動閱讀倍增設計畫，把許多公家圖書館設在百貨公司（Mall）內，有些政府圖書館地理位置等造成借書不方便，但民眾在例假日去百貨公司逛逛吃飯，大人小孩在百貨公司內就可借書回家，教育部推動閱讀不僅要倍增，更要變成生活的基本態度，在校學生有閱讀習慣，反而是離開學校的大人因工作忙碌，就疏遠了閱讀，但資訊快速成長，透過閱讀找回生活樂趣也是生活態度。

鄭英耀也表示，永續發展是世界公民應有的生活態度，為推動環境永續，減少不必要碳排放，與自然相處而不破壞自然、保護自然，而藝術談的是美感經驗，透過創造去激發想像，從戲劇、音樂、舞蹈等美化心靈；另現代化公民要了解如何辨別假消息，如何避免被網路霸凌，都已成為日常生活基本素養，至於科技有科學推理和批判思考，了解科技對人類生活的影響，所有科技來自於人性，科學培養就事論事、多少證據說多少話之科學探究精神。

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