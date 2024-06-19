2024唐獎生醫獎公布 美國丹麥3科學家發現GLP-1機轉藥物獲獎

唐獎生技醫藥獎得主今公布，由發現GLP-1（7-37）為促胰島素因子，並開發目前全球一針難求、抗肥胖與糖尿病藥物GLP-1（7-37）的喬爾．哈本能、司維特蘭那．莫伊索夫、廷斯．祖爾．霍斯特3位科學家獲獎。（記者楊媛婷攝）

2024/06/19 11:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕2年一度的唐獎今（19）日公布第6屆「生技醫藥獎」，由發現GLP-1（7-37）為促胰島素因子，並開發抗肥胖與糖尿病藥物GLP-1（7-37）的喬爾．哈本能（Joel F.Habener）、司維特蘭那．莫伊索夫（Svetlana Mojsov）、廷斯．祖爾．霍斯特（Jens Juul Holst）3位科學家獲獎；目前這項藥物全球一針難求。

台灣目前有200多萬糖尿病友，等於幾乎12人中就有1個糖尿病患者，19歲以上人口過重與肥胖率更超過5成，糖尿病患者跟過重者都是心血管疾病的高風險族群，而GLP-1的療法已成為了治療肥胖和糖尿病的重要藥物，是患者的福音。

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本屆唐獎生醫獎的評審召集人、中研院院士張文昌表示，這次唐獎是要表揚這3位得獎人締造基礎研究轉譯並製藥成功的典範，也對人類健康做出重大貢獻。

中研院院士龔行健指出，GLP-1藥物可同時治療糖尿病與肥胖症，這樣一箭雙鵰的藥物可說是前所未有，他表示哈本能在1980年代先後在鮟鱇魚、實驗鼠選殖出preproglucagon基因，發現其中包含升糖素和另一個GRP序列，並證實其中含有升糖素和GLP-1、GLP-2兩個胜肽片段，而鮟鱇魚的GRP就是GLP-1；莫依索夫確認腸道GLP-1的活化型為GLP-1（7-37），她與哈本能合作表明能誘導胰臟釋放胰島素的是GLP-1（7-37），而非整個 GLP-1 的完整1到37個胜肽，進而引領作為抗糖尿病策略應用，莫伊索夫也成功合成GLP-1（7-37），兩人也在人體試驗證明有促進胰島素的作用。

龔行健進一步指出，霍斯特進一步發現GLP-1（7-37）可以抑制食欲，具有抗肥胖潛力，也在臨床試驗發現在糖尿病患者身上應用可有體重減輕的傾向，該藥物在2005年取得美國FDA核可用於糖尿病患者，2012年取得許可用於肥胖患者。

中研院士司徒惠康表示，這個藥物是從最源頭的地方來控制胰島素生成與作用，並且還能透過中樞神經控制食欲，還能有保護心臟、腎臟、神經等細胞，也就是單一藥物可以有多重效果，這是幾十年來罕見的情況；台大醫師李弘元表示，過去治療肥胖的工具通常是生活習慣改善為少見多動，可降低5%的體重，減重手術約可減輕20%體重，但過去缺少減輕5%到20%中間的工具，GLP-1補充了這段空白，並且效果良好，也因效果好，現在這藥物需求量大，供不應求外，價格也較為昂貴，預估要2年後產銷才會平衡。

唐獎教育基金會昨起頒發第6屆唐獎，鼓勵具有創新貢獻的個人或團體，一連4天將依序頒發永續發展、生技醫藥、漢學、法治等4類，2年1屆，得主可獲5000萬元獎金，其中包含1000萬元研究教育計畫。

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