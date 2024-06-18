唐獎永續獎公布 美化學家亞基網格化學補碳氫水甲烷貢獻獲頒5千萬

唐獎公布第6屆永續發展獎，由美國化學家奧馬爾．亞基獲頒，表彰其對於網格化學的貢獻，開創金屬有機骨架（MOFs）及共價有機骨架（COFs）材料，已用在捕捉儲存二氧化碳、氫氣、甲烷及水等重要元素。（記者吳柏軒攝）

2024/06/18 11:34

〔記者吳柏軒／台北報導〕2年一次的唐獎今（18日）起公布第6屆得主，永續發展獎打頭陣，由美國化學家奧馬爾．亞基獲頒，表彰其對於網格化新領域的貢獻，開創金屬有機骨架（MOFs）及共價有機骨架（COFs）材料，已用在捕捉儲存二氧化碳、氫氣、甲烷及水等重要元素，可獲5千萬元獎金。

唐獎教育基金會今起頒發第6屆唐獎，鼓勵具有創新貢獻的個人或團體，一連4天將依序頒發永續發展、生技醫藥、漢學、法治等4類，2年1屆，得主可獲5千萬元獎金，其中包含1千萬元研究教育計畫。

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永續獎今宣布，頒發給美化學家－加州大學柏克萊分校化學系詹姆斯與內爾蒂崔特講座教授奧馬爾．亞基。永續獎評選召集人、中研院士劉兆漢表示，亞基在金屬有機及相關超多孔骨架材料上開創性建樹，此種材料已廣泛設計成碳捕集、氫氣和甲烷儲存，以及乾旱地區集水等應用，對永續發展作出貢獻。

中研院士王瑜表示，亞基出生約旦安曼的難民家庭，其家庭最早來自巴基斯坦，他生長在沙漠環境，缺乏水資源，其開創的網格化學，是一種新的合成方式生成材料，透過強鍵結合力，將有機和無機單元，編織成堅固的MOFs及COFs材料，其有破紀錄的孔隙度，堅固具高捷精度，並有數噸高擴展性，舉例1公斤MOF材料只需有平常陽光，就可在低濕度空氣中收集水氣，並達純淨水標準。

王瑜還說，亞基並深切體認到科學研究對改善匱乏地區的重要性，已在柏克萊全球科學學院，發展出獨特「引路人計畫」，在越南、馬來西亞、約旦、沙烏地阿拉伯、阿根廷及墨西哥等研究中心，邀請當地年輕學者加入研究，幫助在學界、業界有很好發展。

唐獎第6屆永續發展獎由美國化學家奧馬爾．亞基獲頒，表彰其開創金屬有機骨架（MOFs）及共價有機骨架（COFs）材料，已用在捕捉儲存二氧化碳、氫氣、甲烷及水等，對永續發展有貢獻。（記者吳柏軒攝）

唐獎教育基金會頒發第6屆唐獎永續發展獎，由美國化學家奧馬爾．亞基獲頒，評審召集人劉兆漢（左）、中研院士王瑜（中）與中央大學大氣系教授王作台（右）等人講評其對網格化學的創新，可捕捉碳、氫、水、甲烷等，有著學術與實際應用上的貢獻。（記者吳柏軒攝）

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