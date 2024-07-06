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酷暑泡水吃嫩草 新北大漢溪牛群遷居台東適應良好

新北樹林水牛群在台東泡水消暑，對移居後的生活適應良好。（新北市高灘處提供）

新北樹林水牛群在台東泡水消暑，對移居後的生活適應良好。（新北市高灘處提供）

2024/07/06 12:01

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市位在大漢溪樹林、土城一帶的放養野化牛隻，今年經新北市高灘地工程管理處2次洽請台東長濱鄉南溪社區發展協會理事長石清榮協助，目前已將19頭水牛移往台東長濱鄉由社區安置；高灘處長張銘說，目前大小牛隻外型看起來還比剛移置前更豐腴健壯，看到水牛泡水裡消暑的樣子，顯見適應良好，達到人牛和諧共存的目標。

張修銘表示，從大漢溪高灘地移置台東的水牛，全部為多年前民眾放養進而野化的牛群，因2022及2023年曾有牛隻進入自行車道及土城馬祖田、樹林鹿角溪棒壘球場等地，進而外界關注，野化水牛於發情期可能會有追逐行為，再加上即將開通的新鶯堤外道，為了民眾安全及牛隻的生存，經高灘處積極聯繫有經驗的養、抓牛人士進行牛隻誘捕，並由石清榮協助進行2次捕抓，共捕抓到19隻大、小野化水牛，並協調全部送往台東長濱鄉安置，讓牛群有安全的生活環境。

高灘處今年兩度前往台東探視水牛群，發現移置後的水牛，均依照台東縣政府規定，施打耳標管理，在好山好水的台東，牛隻可一邊吃草、一邊看海，還可以泡水涼快。

石清榮表示，他與兄長以及社區幾戶人家共同分養這群水牛，依社區發展協會「自然放養」的理念，牛群可以協助荒廢農地吃草，當地也有泥塘供牛隻休憩，並和原本社區飼養水牛混居共同生活，現場觀察到牛群適應良好，相信移置到台東是最佳選擇，達到尊重生命讓彼此共存。

新北市樹林的水牛群，經長濱鄉南溪社區發展協會理事長石清榮協助安置照料。（新北市高灘處提供）

新北市樹林的水牛群，經長濱鄉南溪社區發展協會理事長石清榮協助安置照料。（新北市高灘處提供）

高灘處兩度派員至台東觀察移居水牛群的健康狀態。（新北市高灘處提供）

高灘處兩度派員至台東觀察移居水牛群的健康狀態。（新北市高灘處提供）

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