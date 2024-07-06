桃園兒美館工作坊帶學童探索埤塘 7/20還有一場

桃園兒美館未來城市規劃師工作坊，帶學童到青塘園認識埤塘生態。（桃園市兒童美術館提供）

2024/07/06 22:23

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市兒童美術館舉辦未來城市規劃師工作坊「埤塘是我家」，邀請小一到小三學童到館外的青塘園探險，討論環境，還有創作活動，想像未來埤塘住宅及城市，講師黃琬雯期盼藉活動帶給學童埤塘地景的想像視野。

未來城市規劃師工作坊「埤塘是我家」活動由元智大學藝術與設計學系助理教授黃琬雯擔任講師，黃琬雯表示，美術館旁即埤塘綠地，館內也有許多埤塘相關作品，藉由活動讓學童認識埤塘生態，想像建築、埤塘與自然間的地景關係。

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工作坊今天帶學童、家長拜訪青塘園，接續回館內，講師藉埤塘相關繪本，與學童講解埤塘生態，包括動物、植物、鳥類等生物，也認識浮力原理，再透過摺紙實做，學童將腦海中的生態生物「創造」出來。

黃琬雯說，自身專業是設計藝術領域，藉由摺紙的方式，引導學童思考，如果不要填掉埤塘，把埤塘保存下來，要蓋房子的話，要用什麼方式來蓋？進而想像，浮在水面上的房子可以是什麼樣子，帶給他們天馬行空的想像視野。

「探險未來！桃園市兒童美術館開館展」包含「容器城市」、「地圖城市」、「城市自然」、「移居城市」等主題，其中，「探險未來！-教育推廣活動」的未來城市規劃師工作坊「埤塘是我家」規劃2場，除了今天，20日下午2點到4點在桃園市兒童美術館青埔館舉行，報名詳情可上桃園市立美術館官網查詢。

講師黃琬雯（前）藉活動盼給學童埤塘地景的想像視野。（桃園市兒童美術館提供）

講師藉由摺紙引導學童想像城市地景。（桃園市兒童美術館提供）

元智大學藝術與設計學系助理教授黃琬雯（右二）與團隊、兒美館人員（右一）協力舉辦工作坊。（記者黃政嘉攝）

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