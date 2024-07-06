為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

南部唯一扶輪艦隊基地 台灣南十字星艦隊推海洋外交與環境保護

南十字星艦隊司令蔡明璋（左2）、司令夫人陳玉琴（左1）與馬紹爾群島共和國大使合影。（記者王姝琇攝）

南十字星艦隊司令蔡明璋（左2）、司令夫人陳玉琴（左1）與馬紹爾群島共和國大使合影。（記者王姝琇攝）

2024/07/06 21:37

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣南十字星艦隊今晚在台南安平舉辦世界第一艦隊國際記者會，宣布最新國際聯誼和海洋環境保護計劃。艦隊司令蔡明璋主持，各界共襄盛舉，包括我國友邦馬紹爾群島共和國大使，及菲律賓大使也親自參與盛會。

台灣南十字星艦隊成立於2022年，是南部唯一的扶輪艦隊基地。艦隊致力於透過航海活動促進國際理解和善意，希望成為全球扶輪社之間的橋梁。去年6月30日，國際扶輪帆艇聯誼會（IYFR）在全球44個國家擁有115個船隊和3690名成員，而台灣南十字星艦隊已經招募了近100名來自台灣10個不同地區的扶輪社菁英，這些社員來自各界菁英，對於推動海洋環境保護不遺餘力。

蔡明璋說，台灣南十字星艦隊艦隊深知海洋對地球的重要性，因此積極推動各項海洋環境保護活動。艦隊定期舉辦海洋清潔活動和離島醫療服務計劃，以提高公眾對海洋環境保護的意識。此外，艦隊還資助地區離島學子的海洋運動項目，旨在將刻苦致勝的精神推廣到各弱勢團體。此外，台灣南十字星艦隊不僅注重環保，也致力於推廣航海運動。艦隊提供包括遊艇考照班、帆船旅遊課程及美國ASA帆船認證課程等各類航海課程，以培養更多對航海有興趣的人士，推動遊艇和帆船運動的普及。

蔡明璋指出，感謝各界對台灣南十字星艦隊的支持和參與，台灣南十字星艦隊的願景是成為國際性聯誼的大組織，倡導海洋保護並寓教於樂。艦隊目標是在人員數量、帆艇數量和綠能母港方面達到世界第一，並繼續促進世界和平，支持扶輪各項任務工作，如水資源保護及RYE國際扶輪青少年交換生計劃。希望未來能夠攜手共進，為促進國際理解、保護海洋環境及推廣航海運動作出更多貢獻。

會中播放國歌，南十字星艦隊全體會員及與會來賓起立齊唱。（記者王姝琇攝）

會中播放國歌，南十字星艦隊全體會員及與會來賓起立齊唱。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
協助偏鄉 新竹世博扶輪社捐橫山國中、福龍國小各10萬
2024/06/28 12:55

協助偏鄉 新竹世博扶輪社捐橫山國中、福龍國小各10萬
企業攜手扶輪社 捐嘉市千台助聽器
2024/03/19 05:30

企業攜手扶輪社 捐嘉市千台助聽器

全國電子夏日破盤滿額送冰箱！瘋搶超狂好禮
國際扶輪社參訪澎湖醫院 關注偏鄉醫療
2024/05/09 15:08

國際扶輪社參訪澎湖醫院 關注偏鄉醫療
守護屏縣新生兒 扶輪社捐3家醫院新型轉送型保溫箱
2024/03/01 13:24

守護屏縣新生兒 扶輪社捐3家醫院新型轉送型保溫箱
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播