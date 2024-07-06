南部唯一扶輪艦隊基地 台灣南十字星艦隊推海洋外交與環境保護

南十字星艦隊司令蔡明璋（左2）、司令夫人陳玉琴（左1）與馬紹爾群島共和國大使合影。（記者王姝琇攝）

2024/07/06 21:37

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣南十字星艦隊今晚在台南安平舉辦世界第一艦隊國際記者會，宣布最新國際聯誼和海洋環境保護計劃。艦隊司令蔡明璋主持，各界共襄盛舉，包括我國友邦馬紹爾群島共和國大使，及菲律賓大使也親自參與盛會。

台灣南十字星艦隊成立於2022年，是南部唯一的扶輪艦隊基地。艦隊致力於透過航海活動促進國際理解和善意，希望成為全球扶輪社之間的橋梁。去年6月30日，國際扶輪帆艇聯誼會（IYFR）在全球44個國家擁有115個船隊和3690名成員，而台灣南十字星艦隊已經招募了近100名來自台灣10個不同地區的扶輪社菁英，這些社員來自各界菁英，對於推動海洋環境保護不遺餘力。

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蔡明璋說，台灣南十字星艦隊艦隊深知海洋對地球的重要性，因此積極推動各項海洋環境保護活動。艦隊定期舉辦海洋清潔活動和離島醫療服務計劃，以提高公眾對海洋環境保護的意識。此外，艦隊還資助地區離島學子的海洋運動項目，旨在將刻苦致勝的精神推廣到各弱勢團體。此外，台灣南十字星艦隊不僅注重環保，也致力於推廣航海運動。艦隊提供包括遊艇考照班、帆船旅遊課程及美國ASA帆船認證課程等各類航海課程，以培養更多對航海有興趣的人士，推動遊艇和帆船運動的普及。

蔡明璋指出，感謝各界對台灣南十字星艦隊的支持和參與，台灣南十字星艦隊的願景是成為國際性聯誼的大組織，倡導海洋保護並寓教於樂。艦隊目標是在人員數量、帆艇數量和綠能母港方面達到世界第一，並繼續促進世界和平，支持扶輪各項任務工作，如水資源保護及RYE國際扶輪青少年交換生計劃。希望未來能夠攜手共進，為促進國際理解、保護海洋環境及推廣航海運動作出更多貢獻。

會中播放國歌，南十字星艦隊全體會員及與會來賓起立齊唱。（記者王姝琇攝）

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