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蔡宜芳鑽研植物與肥料機制 獲選中研院生科組新院士

中研院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳獲選2024年新科院士，她鑽研植物分子學，發現植物與氮肥間的機轉，未來希望改善水稻產量、降低肥料使用，進一步保護環境。（記者吳柏軒攝）

中研院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳獲選2024年新科院士，她鑽研植物分子學，發現植物與氮肥間的機轉，未來希望改善水稻產量、降低肥料使用，進一步保護環境。（記者吳柏軒攝）

2024/07/04 20:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕中研院今（4日）公布2024年新科院士名單，新人有28人創30年新高，其中生命科學組8人，包括該院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳，她受訪自陳喜歡大自然，因緣際會投入植物與硝酸鹽的機轉，首次發現氮肥秘密，改寫教科書理論，未來將從基礎科研轉向應用，改善水稻的氮肥使用效率，增進糧食產量、改善環境。

63歲蔡宜芳專長植物分子生物、植物營養學、電生理、細胞膜生物學等，她說自己喜歡大自然及植物，台大植物系畢業，並一路從植物學鑽研到硝酸鹽的機轉，並研究植物主要以硝酸鹽型式利用氮肥，並從中想到農業問題，包含施肥效率，以及若效率不好將造成很大的環境問題，從分子生物領域，延伸到環保問題。

如今當選院士，對於未來期許，她說，會持續鑽研硝酸鹽，並希望實驗室從基礎研究慢慢走向應用，主要鎖定在台灣種植面積較多的水稻上，努力想辦法增加水稻的氮肥利用效率，不要依賴太多肥料，就讓糧食產量更高。

身為新科女院士，蔡宜芳也說，女科學家容易在家庭跟事業間抉擇，女性往往比較傾向顧全家庭，但她覺得，大家可以盡量往前衝，其實很多事情可以求得平衡，進而保住自己的學術路徑，也希望各界各方面都要多鼓勵女性科學家，各方面、各層次上都給予女性更多空間進行研究，未來也希望更多女性科學家入選中研院士，作為大家榜樣。

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