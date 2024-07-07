徐欣瑩爭取3500萬 改善7個鄉鎮道路

立委徐欣瑩（左）親自會勘新埔中正路311巷，了解年久失修的程度，幫都計區內不起眼的小巷道爭取改善經費。（立委徐欣瑩辦公室提供）

2024/07/07 10:06

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨籍新竹縣立委徐欣瑩國會辦公室今天宣布，為了幫新竹縣7個鄉鎮都市計畫區內不起眼、卻是鄉親生活主要道路改善年久失修的路面，她日前親自會勘新埔中正路311巷後，有憑有據在中央助攻，終於幫助新竹縣爭取到3500萬的改善工程款，可望今年底前完成改善。

徐欣瑩說，前述經費都是由各鄉鎮公所提出後經縣府轉呈進入內政部國土署，她助攻後已在6月21日獲得核定，被納入這個「均衡城鄉村里道路改善計畫」補助的鄉鎮有：新埔、關西、湖口、芎林、北埔、五峰以及寶山鄉，每案各有500萬，總工程款3500萬元。

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她說，前述經費主要是協助各縣市都市計畫區內寬度不足6公尺的既有道路環境改善，鎖定有緊急、危險或損壞嚴重的道路為優先施作對象。

她以新埔為例，部分是5年以上都沒有辦理鋪面更新的巷道，以及行人設施的改善，範圍以中正路老街周邊的3街6巷等為主，因為當地是新埔重要的生活圈和商業活動熱區，車輛進出頻繁以致多處路面壞損。

其中圍當地里長林陳双美多次陳情的中正路311巷，她到場實勘發現這條進出市場的主要道路，路面卻破損嚴重，路中央容易積水，以致常造成人車打滑意外發生。

至於人口成長快速的湖口，因應居民密度增高，鄉公所也提出8處、10年以上沒有改善過的主要生活道路。關西地區也有長度超過4公里、養護年限超過8年的未改善巷弄需要改善，這次都在這一波中可望獲得解決。

立委徐欣瑩（右）親自會勘新埔中正路311巷，了解年久失修的程度，幫都計區內不起眼的小巷道爭取改善經費。（立委徐欣瑩辦公室提供）

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