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仁德中正路人孔蓋密度驚人 南市議員郭鴻儀：車子都震壞了

南市仁德區中正路二段人孔蓋數量過多，密度高。（資料照，南市議員郭鴻儀提供）

南市仁德區中正路二段人孔蓋數量過多，密度高。（資料照，南市議員郭鴻儀提供）

2024/06/24 13:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市仁德區中正路二段人孔蓋密度驚人，市議員郭鴻儀表示，全長約3.5公里路段，過去大小人孔蓋最多曾達853個，平均每4公尺就有1個人孔蓋，因孔蓋過多導致路面不平整，民眾行經，汽機車避震器都快震壞了，要求加速改善。

南市工務局表示，仁德區中正路二段（中山路至台86線）路面孔蓋過多，已規劃分區段辦理下地。針對最近一次辦理孔蓋下地的民安路-台86線路段，要求各管線機關將使用頻率較低的孔蓋下地，該路段孔蓋數共287個，原下地孔蓋數量為145個，孔蓋下地比例約50%，經該局要求後孔蓋下地數量已達196個，下地比率提升至68%。

工務局表示，考量該路段配合辦理各項管線工程，還有若干孔蓋提升及啟閉需求，將於工程完工後再次召開檢討會議，除要求已無留置路面需求的孔蓋下地外，針對孔蓋密集設置範圍，也將協調各機關辦理下地。至於，中正路二段其他路段，也將採用此方式控管及檢視下地成效，以降低孔蓋數，提升行車安全。

郭鴻儀表示，中正路二段孔蓋過多，他早在3年前就曾提出質詢，但他每天行經，發現改善有限；另外，182市道也是有類似情形，市府應針對這些重要路段排定期程，加速改善，若經費有問題，建議可舉債專案處理，徹底解決地方長年沉痾，這樣民眾才會有感。

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