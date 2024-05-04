踩垮木製人孔蓋！ 泰國大叔返家路上墜15米深坑身亡

曼谷昨日發生1起行人因踩上腐爛木蓋，不幸墜落直井的死亡事故。（圖片擷取自Khaosod English/Facebook；本報合成）

2024/05/04 15:35

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷昨傳出1位59歲的大叔穿越馬路時，踩碎木製人孔蓋，整個人墜入15米深的直井後不幸身亡。

綜合外媒報導，泰國首都曼谷昨（3）日發生1名59歲的男子穿越馬路要回家時，踩上已經腐爛的木製人孔蓋，因此跌落佈滿電纜還有積水的直井。救援人員指出，死者剛摔落時還活著，他們全力以赴近1個小時，可惜最後仍無法成功拯救他。

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死者弟弟表示，昨天哥哥準備去姊姊家領取樂透獎金，突然想起被忘在家裡的手機，於是穿越馬路回家，沒想到竟墜入15米深的直井，從此天人兩隔。

曼谷大都會電力局（Metropolitan Electricity Authority）承認這起意外是他們的疏失，解釋之前都是使用鐵製人孔蓋，但近期已有150多個鐵蓋遭竊，加上訂製的混凝土蓋尚未到貨，於是他們才改用木製人孔蓋。然而他們卻忽略直井週遭種有植物需要澆水，才會導致木製人孔蓋滲水腐爛。

不過大都會電力局也表示，事發地點並非供行人穿越，但無論如何還是要向與死者家屬誠摯致歉，並承諾會負起賠償責任。事故發生之前，當地政府曾多次提醒民眾，不要從事發地點穿越馬路，建議大家使用行人天橋比較安全。

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