橋頭地院法官石育恩涉洗錢移北檢複訊 低頭快步不發一語

橋頭地院法官石育恩。（記者王定傳攝）

2024/05/18 02:48

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署日前依組織犯罪條例等罪嫌起訴與詐團勾結並洩密的律師鄭鴻威共18人，全案移審後驚爆，鄭鴻威把約3百萬元款項，藏在橋頭地院法官石育恩的辦公室內；台北地檢署昨指揮廉政署及調查局台北市調查處兵分8路，搜索石育恩的辦公室及宿舍等處，並以嫌疑人身分，約談石育恩、鄭鴻威胞姊鄭彧歆、鄭的受僱律師楊濟宇3人到案，追查石育恩是否涉嫌洗錢，今凌晨1時30分左右，石被移送北檢複訊，面對媒體詢問，低頭快步進入地檢署，不發一語。

今凌晨1時30分，廉政署與台北處人員，將石育恩移送北檢複訊，面對媒體詢問：「你跟詐團是什麼關係？為什麼幫鄭鴻威藏錢？有跟鄭鴻威的家人見面嗎？」等詢問，石育恩帶著帽子與口罩，低頭快步前進，不發一語。

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檢方調查，鄭鴻威加入「銀河車隊─美國」詐團，負責車手被逮後相關法律事務，並夥同其助理林佳毅，指派其他15名律師，擔任詐團車手辯護人，以探知偵查秘密，再轉告詐團上游，以利管控風險、調派人力及認列虧損。

據了解，石育恩與本案主腦鄭鴻威是政治大學法律系同窗好友，今年3月，北檢偵辦鄭鴻威洩密曝光後，石即主動向橋院報告稱，在分發橋院前，有幫朋友代轉交律師費給涉案律師。

弔詭的是，檢方查出，同案被告律師楊雅涵曾對另名律師黃耕鴻稱，她受鄭鴻威派案的對價，將由友人石育恩北上代為面交，因石育恩「怕被查金流，故不匯款」。

不僅如此，檢方在13日起訴鄭鴻威後、於法院接押庭爆料，鄭鴻威曾將一筆現金放在石育恩辦公室；鄭鴻威當時解釋是購屋款。

橋院事後獲知原來不只律師費，還有「錢藏法官辦公室」一事，即展開調查，石的說詞與鄭相同，因他曾在建設公司工作，這筆錢是鄭委託買預售屋的款項。

檢方另掌握，鄭鴻威洩密被辦曝光後，石育恩曾拎著一個包包，連夜奔回台南老家，甚至疑似有跟鄭家人接觸行為。

檢察官王文成昨指揮廉政署、台北處，帶隊南下前往橋頭地院，搜索石育恩的辦公室及宿舍，以嫌疑人身分，約談石育恩、鄭鴻威胞姊鄭彧歆、鄭的受僱律師楊濟宇3人到案，追查石育恩是否涉嫌洗錢。

律師鄭鴻威的胞姊鄭彧歆。（記者王定傳攝）

律師鄭鴻威事務所的受僱律師楊濟宇。（記者王定傳攝）

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