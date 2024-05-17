勾結詐團律師數百萬藏法官辦公室 檢搜索橋頭地院及法官宿舍

律師鄭鴻威被爆把錢藏在同窗法官辦公室。（資料照）

2024/05/17 11:25

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署日前依組織犯罪條例等罪嫌起訴與詐團勾結並洩密的律師鄭鴻威共18人，全案移審後驚爆，鄭鴻威把數百萬元款項藏在橋頭地院法官石育恩的辦公室內；據了解，台北地檢署今日指揮廉政署及調查局搜索石育恩的辦公室及宿舍，這是橋院創立至今首度因法官涉刑案而被搜索，但北檢對此不予證實。

檢方調查，鄭鴻威加入「銀河車隊─美國」詐團，負責車手被逮後相關法律事務，並夥同其助理林佳毅指派其他15名律師，擔任詐團車手辯護人，以探知偵查秘密，再轉告詐團上游，以利管控風險、調派人力及認列虧損。

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據了解，石育恩與本案主腦鄭鴻威是政治大學法律系同窗好友，今年3月間，北檢偵辦律師洩密案消息曝光後，石即主動向橋頭地院報告稱，在分發橋院前，有幫朋友代轉交律師費給涉案律師。

檢方從被告們的LINE對話紀錄則發現，同案被告律師楊雅涵曾對另名律師黃耕鴻稱，她受派案的對價將由友人石育恩北上代為面交，因為石怕被查金流，故不匯款；不僅如此，全案移審後，檢察官還在接押庭爆出鄭有數百萬元款項放在石的辦公室內，據了解，鄭鴻威應訊時稱，款項為購屋工程款，與本案無關。

針對石育恩部分，橋院初步調查後認有疑點，已循政風體系通報廉政署進行刑事偵查，北檢亦另案偵辦中；據了解，檢廉調蒐集相關證據，懷疑石育恩與鄭鴻威間的金流不符合常情，把卷證交付法院，聲請核發搜索票獲准今日展開搜索。

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