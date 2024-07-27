巴黎奧運》不顧國內8.1萬人連署反對 涉性侵女童荷蘭籍選手28日照出賽

荷蘭沙灘排球29歲國手范德維爾德，曾性侵12歲女孩被判4年刑期，如今卻還是照常為國征戰巴黎奧運。（歐新社）

2024/07/27 16:33

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭沙灘排球29歲國手范德維爾德（Steven van de Velde），曾於2014年19歲時性侵一名12歲女孩，並於2016年被判4年刑期，這次卻還是照常為國征戰巴黎奧運，儘管外界強烈反彈，他仍然會在28日出賽。

據《紐約郵報》報導，范德維爾德在網路認識英國未成年女孩後和其性交，並要求對方服用事後避孕藥，當受害者前往診所想要開藥時，醫護人員察覺狀況不對，連忙向家屬和警方通報，進而逮捕范德維爾德。

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截至本月25日為止，范德維爾德仍是登記在冊的英國性犯罪者，抗議他參加奧運的請願書已有將近8.1萬人連署，但荷蘭奧委會強調范德維爾德已完成了各種治療計畫。

荷蘭奧委會代表范登霍亨班德（Pieter van den Hoogenband）表示，出於各方面的考量，范德維爾德不會住進奧運選手村而是另外住宿，也不會接受媒體採訪，團隊將協助他在賽事中維持出色表現。

據了解，范德維爾德於2022和德國沙灘排球運動員結婚，夫妻倆育有1個2歲兒子。范德維爾德此次奧運的搭檔為23歲的伊莫斯（Matthew Immers），將在28日首場小組賽對上義大利。

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