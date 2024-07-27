北迴線崇德段又土石流！台鐵原定7/29單線雙向通車延後

北迴線崇德車站北側K56+820昨晚又土石流，北迴線恢復通車時間將延後。（民眾提供）

2024/07/27 16:23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕凱米颱風造成蘇花路廊、北迴鐵路全斷！由於花蓮秀林鄉崇德村昨晚大雨又發生土石流，台鐵崇德段災害擴大，原定29日恢復通車的北迴線確定延後；不過蘇花路廊可如期在30日全段通車。

行政院長卓榮泰今天到災害點視察、關切搶修進度，卓揆強調，安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期以來的需求與期盼，盼工程同仁以安全為前提積極搶通，也請台鐵公司有效發揮邊坡告警系統功能，確保鐵道運輸的雙重安全，他也將擇期再搭車到花蓮。

請繼續往下閱讀...

繼行政院副院長鄭麗君昨到蘇花的宜蘭新澳隧道勘察，卓榮泰今天由交通部長李孟諺、台鐵公司董事長杜微陪同，先到蘇花公路崇德164.5K災害點，隨後又至崇德車站關切鐵公路搶修狀況。

杜微簡報指出，由於K48+500和仁車站南邊土石流，東正線已於前晚搶通；K58+800小清水溪橋颱風造成西正線橋墩、橋面被沖走，由於東正線橋身還在，可恢復單線雙向通行，但北迴線原定29日搶修通車的目標，因但崇德車站北側的K56+820軌道昨晚又發生土石流，土方量「比颱風時更高」，搶通時間確定會延遲。

卓榮泰致詞指出，目前台9線沿線、中橫公路台8線天祥至太魯閣路段仍有多處坍塌，他剛才一路驅車看到許多工程同仁努力清理落石及倒塌路樹，由於持續降雨，籲請搶修同仁務必提高警覺、安全第一，並儘速公布搶通時間點，讓民眾安心，此外，也請台鐵公司有效發揮邊坡告警系統功能，輔以人力支援，確保鐵道運輸雙重安全。

卓榮泰說，上月22日他到花蓮勘災後，為了瞭解鐵路邊坡告警系統安全性進度，規劃昨天搭火車到花蓮視察，然鐵路北迴線花蓮段遭颱風侵襲受阻，未能第一時間與花蓮鄉親一起面對天災，內心非常不安。卓揆強調，一條安全的鐵、公路是花蓮鄉親長期的需求與期盼，面對地震、風災接踵而來，政府應徹底思考如何強化交通運輸韌性，因應極端氣候的挑戰。

秀林鄉長王玫瑰見到卓揆勘災一度哽咽，王玫瑰說，秀林鄉親現在每天晚上都心驚膽戰，就怕土石流隨時下來，苦不堪言！凱米來襲她「4天3夜不敢回家」，昨天本以為可以回家了，富世村12鄰又發生土石流、急撤3戶居民，苦不堪言、盼中央協助治山防洪完全規劃整治。卓榮泰則安慰王玫瑰「中央一定協助幫忙」。

花蓮秀林鄉長王玫瑰（中左）向卓榮泰哭訴無奈、天天膽戰心驚，卓揆（中右）擁抱安慰她，強調中央會全力協助。（行政院提供）

交通部長李孟諺說明，台鐵目標是北迴線廿九日通車，但計畫趕不上變化。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰今天到花蓮關心鐵公路搶修進度，聽取公路局東部養護工程分局長林文雄（左）說明蘇花路廊崇德段災修進度，可如期30日通車，（記者花孟璟攝）

秀林鄉長王玫瑰（中）看到卓揆到花蓮勘災，哽咽希望中央協助山坡地治災。（記者花孟璟攝）

台鐵公司董事長杜微在崇德車站簡報，表示昨晚崇德又發生土石流，北迴線恢復通車時間將延後。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法