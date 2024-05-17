涉詐律師300萬藏他辦公室！法官石育恩曾拎包夜奔老家 遭約談查洗錢

律師鄭鴻威（圖）被爆把錢藏在同窗好友石育恩法官辦公室。（資料照）

2024/05/17 18:36

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署日前依組織犯罪條例等罪嫌起訴與詐團勾結並洩密的律師鄭鴻威共18人，全案移審後驚爆，鄭鴻威把300萬元款項藏在橋頭地院法官石育恩的辦公室內；台北地檢署今指揮廉政署及調查局兵分8路，搜索石育恩的辦公室及宿舍等處，並以嫌疑人身分，約談石育恩、鄭鴻威胞姊、鄭的律師事務所楊姓受僱律師，追查石育恩是否涉嫌洗錢。

檢方調查，鄭鴻威加入「銀河車隊─美國」詐團，負責車手被逮後相關法律事務，並夥同其助理林佳毅指派其他15名律師，擔任詐團車手辯護人，以探知偵查秘密，再轉告詐團上游，以利管控風險、調派人力及認列虧損。

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據了解，石育恩與本案主腦鄭鴻威是政治大學法律系同窗好友，今年3月，北檢偵辦鄭鴻威洩密曝光後，石即主動向橋頭地院報告稱，在分發橋院前，有幫朋友代轉交律師費給涉案律師。

弔詭的是，檢方查出，同案被告律師楊雅涵曾對另名律師黃耕鴻稱，她受鄭鴻威派案的對價，將由友人石育恩北上代為面交，因石育恩「怕被查金流，故不匯款」。

不僅如此，檢方在13日起訴鄭鴻威後、於法院接押庭爆料，鄭鴻威曾將一筆現金放在石育恩辦公室；鄭鴻威隨即解釋是購屋款。

橋院事後獲知原來不只律師費，還有「錢藏法官辦公室」一事，即展開調查，石的說詞與鄭相同，因他曾在建設公司工作，這筆錢是鄭委託買預售屋的款項。

石育恩因好友鄭鴻威捲入此案，檢廉懷疑他代轉律師費部分，是否知道律師的洩密行為，仍參與其中？錢藏法官辦公室部分，石育恩是否涉幫忙隱匿犯罪所得而涉嫌洗錢？

且鄭鴻威洩密被辦曝光後，石育恩曾拎著一個包包，連夜奔回台南老家，甚至與鄭家人有接觸，是否正是交還這筆現金？這些疑點均有待釐清。

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