基隆人妻離婚6個月就生子！竟是和同事婚內出軌

游姓人妻離婚6個多月產子，前夫獲判賠60萬元精神慰撫金。情境照。（圖取自Unsplash）

2024/07/26 18:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆1名離異游姓人妻，與丈夫協議離婚6個多月產子，前夫獲知小孩的生父為前妻的鄭姓男同事，怒告前妻與鄭侵害他的配偶權，連帶求償120萬元。基隆地院審理認為，無證據顯示，鄭男知道游女已婚還與她發生性關係，判鄭不用賠償游女的前夫，游女則須賠償前夫60萬元精神慰撫金。

游女的前夫提告主張，他與游女2018年7月11日結婚，2021年2月19日協議離婚，沒想到游女離婚沒多久就傳出懷孕，並於2021年8月產下1子。游女為此提起婚生否認之訴，法院裁定小孩的生父為鄭姓男子後，游女的前夫認為，鄭明知游女已懷孕，還擔任他與游的離婚見證人，故意破壞他與游女間的婚姻，因此向基隆地院提告侵害他的配偶權，請求游女與鄭要連帶給付他120萬元精神慰撫金。

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法院審理時，游女抗辯指出，2人為旅行社同事，因工作偶然相識，酒後意外發生性行為而懷孕生子，鄭當時並不知道游已婚，2人是不小心侵害前夫配偶權。

合議庭認為，游坦承與前夫婚姻關係中與鄭發生性行為，進而產下1子，卻辯稱與鄭是偶然相識，酒後意外發生性行為，但法官發函旅社查出2人共事2年，游女與前夫離婚1個月後，就與鄭結婚，顯見2人關係匪淺，認為游的辯解不可採。

至於，鄭被控擔任游與其前夫的離婚見證人，破壞2人婚姻；法院認為，鄭僅見證2人確有離婚真意，加上游的前夫無法提出證據，佐證鄭明知游已婚還與她發生性行為，因此判處游女要賠償游的前夫60萬元精神慰撫金，鄭不用賠。

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