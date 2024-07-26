為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

基隆人妻離婚6個月就生子！竟是和同事婚內出軌

游姓人妻離婚6個多月產子，前夫獲判賠60萬元精神慰撫金。情境照。（圖取自Unsplash）

游姓人妻離婚6個多月產子，前夫獲判賠60萬元精神慰撫金。情境照。（圖取自Unsplash）

2024/07/26 18:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆1名離異游姓人妻，與丈夫協議離婚6個多月產子，前夫獲知小孩的生父為前妻的鄭姓男同事，怒告前妻與鄭侵害他的配偶權，連帶求償120萬元。基隆地院審理認為，無證據顯示，鄭男知道游女已婚還與她發生性關係，判鄭不用賠償游女的前夫，游女則須賠償前夫60萬元精神慰撫金。

游女的前夫提告主張，他與游女2018年7月11日結婚，2021年2月19日協議離婚，沒想到游女離婚沒多久就傳出懷孕，並於2021年8月產下1子。游女為此提起婚生否認之訴，法院裁定小孩的生父為鄭姓男子後，游女的前夫認為，鄭明知游女已懷孕，還擔任他與游的離婚見證人，故意破壞他與游女間的婚姻，因此向基隆地院提告侵害他的配偶權，請求游女與鄭要連帶給付他120萬元精神慰撫金。

法院審理時，游女抗辯指出，2人為旅行社同事，因工作偶然相識，酒後意外發生性行為而懷孕生子，鄭當時並不知道游已婚，2人是不小心侵害前夫配偶權。

合議庭認為，游坦承與前夫婚姻關係中與鄭發生性行為，進而產下1子，卻辯稱與鄭是偶然相識，酒後意外發生性行為，但法官發函旅社查出2人共事2年，游女與前夫離婚1個月後，就與鄭結婚，顯見2人關係匪淺，認為游的辯解不可採。

至於，鄭被控擔任游與其前夫的離婚見證人，破壞2人婚姻；法院認為，鄭僅見證2人確有離婚真意，加上游的前夫無法提出證據，佐證鄭明知游已婚還與她發生性行為，因此判處游女要賠償游的前夫60萬元精神慰撫金，鄭不用賠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
江坤俊爆出軌護理師！主持節目照常播出 搭檔「這女星」畫面曝光
2024/07/08 10:42

江坤俊爆出軌護理師！主持節目照常播出 搭檔「這女星」畫面曝光
健康網》「好老公」也會出軌？ 心理師揭外遇常見的13個迷思
2024/07/04 21:15

健康網》「好老公」也會出軌？ 心理師揭外遇常見的13個迷思

新板特區豪宅王 三重新作首購青睞
人妻士官外遇男同袍！「妳都能自己拏我那兒 放進妳那兒」 鹹濕對話全曝光
2024/03/30 21:10

人妻士官外遇男同袍！「妳都能自己拏我那兒 放進妳那兒」 鹹濕對話全曝光
協助離婚女打官司！已婚男搞上床多次嘿咻
2024/07/19 23:55

協助離婚女打官司！已婚男搞上床多次嘿咻

超模愛吃素？維持苗條身材與營養均衡的完美法則
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播