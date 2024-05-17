北檢搜索橋頭地院約談法官石育恩 橋院：全力配合偵辦

律師鄭鴻威（見圖）被爆把錢藏在同窗好友、法官石育恩的辦公室。（資料照）

2024/05/17 13:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕台北地檢署日前依組織犯罪條例等罪嫌起訴與詐團勾結的律師，全案移審後驚爆，律師鄭鴻威把數百萬元款項藏在橋頭地院法官石育恩的辦公室內，台北地檢署今日指揮廉政署及調查局，搜索石育恩的辦公室及宿舍，並約談石育恩到案，橋頭地院表示，將全力配合檢方偵辦。

檢方調查，鄭鴻威加入「銀河車隊─美國」詐團，負責車手被逮後的相關法律事務，並夥同其助理林佳毅指派其他15名律師，擔任詐團車手辯護人，以探知偵查秘密，再轉告詐團上游，以利管控風險、調派人力及認列虧損。

請繼續往下閱讀...

據了解，石育恩與本案主腦鄭鴻威是政治大學法律系同窗好友，今年3月間，北檢偵辦律師洩密案消息曝光後，石即主動向橋頭地院報告稱，在分發橋院前，有幫朋友代轉交律師費給涉案律師。

橋院初步調查後認有疑點，已循政風體系通報廉政署進行刑事偵查，北檢亦另案偵辦中；檢廉調蒐集相關證據，懷疑石育恩與鄭鴻威間的金流不符合常情，把卷證交付法院，聲請核發搜索票獲准今日展開搜索。

橋頭地院表示，基於偵查不公開原則，本案相關偵查作為及後續結果，將以台北地檢署之說法為準，檢方有需本院配合之處，橋頭地院將全力配合。有關石所涉爭議行為，橋院法官自律委員會已於昨日進行審議，決議建移送法官評鑑委員會評鑑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

北檢搜索橋頭地院約談法官石育恩。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法