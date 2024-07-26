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不知「朋友」是誰！油漆工借出銀行帳戶玩遊戲 成詐欺共犯

孫男將帳戶提供給「朋友」，但他對朋友身分說不清楚，最後被認定為詐欺共犯。銀行帳戶、存摺示意圖。（資料照）

孫男將帳戶提供給「朋友」，但他對朋友身分說不清楚，最後被認定為詐欺共犯。銀行帳戶、存摺示意圖。（資料照）

2024/07/26 18:13

〔記者王捷／台南報導〕只是玩遊戲就被當作詐欺共犯？孫姓油漆工自稱是借出銀行帳戶給余姓朋友玩娛樂城的遊戲，不知對方拿去做詐欺帳戶，主張自己沒責任。但台南地院審理時發現，孫男對余男這位「朋友」可能不太熟，在偵查、審理階段時，對余男的稱呼都不一樣，法官覺得他證詞很可疑，因此認定他是共犯判處5個月並處罰金1萬元。

在警察機關做筆錄時，孫男自稱將帳戶資料交給不詳姓名的LINE好友「中信」，詐欺集團利用該帳戶進行詐騙，他承認借出帳戶，但否認詐欺，因為他不知道朋友拿去做什麼，以為帳戶只用來玩娛樂城遊戲，並未參與或知情詐欺及洗錢活動，試圖主張自己沒有刑責。

然而，檢方提供的證據顯示，孫男在地檢偵訊時，對把原本不知道名字的「中信」又改口稱「余中信」，在地院審理時，突然孫男突然想起朋友的名字，並且能說出全名，不過他卻自稱換手機了，不能提供相關通聯紀錄，這讓法官覺得孫男的辯詞很可疑。

而且，在偵查中還發現，孫男口中的余姓「朋友」，都是用手機連絡，但手機的使用人、號碼登記者都不姓余，明知將帳戶借給他人可能被用於犯罪，但仍提供帳戶資料，導致多名受害者受到經濟損失，且加大了追查詐騙金流的難度，因此判處有期徒刑5個月，並處罰金1萬元。

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