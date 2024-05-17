蔡英文最大政治遺產 美學者：讓台灣處於強健的國際地位

蔡英文總統即將結束8年任期，並交棒給現任副總統賴清德。對於這位帶領台灣歷經變化多端的地緣政治與國際局勢的台灣領導人，許多美國觀察家都給予她正面的評價，並認為歷史「非常善待」蔡總統。（路透）

2024/05/17 12:50

〔編譯盧永山／綜合報導〕蔡英文總統即將結束8年任期，並交棒給現任副總統賴清德。根據《美國之音》報導，對於這位帶領台灣歷經複雜多變的地緣政治與國際局勢的台灣領導人，許多美國觀察家都給予她正面的評價，並認為歷史「非常善待」蔡英文總統。

美國賓州大學法律和政治學者戴傑（Jacque deLisle）受訪表示:「我認為台灣能持續生存並繁榮的8年，是個非凡的成就，她在處理1個非常困難的局面時非常有效。」

請繼續往下閱讀...

戴傑指出，中國顯然對蔡英文並不滿意，因為她在第1次就職時沒有接受「一中原則」及「九二共識」。他表示：「我也認為她一直以來都能非常靈巧地避免跨越北京的紅線，因為在民進黨執政下，海峽兩岸的事情明顯會有更多摩擦，但她保持了與美國非常牢固的關係。」

戴傑提到蔡英文的最大政治遺產之一就是賴清德勝選，這是台灣有史以來首次有現任執政黨贏得第3個任期，「這在許多民主制度裡都是不容易的，那也不是台灣之前的模式，所以很清楚的是，她有許多成功之處」。

戴杰說，過去幾年來蔡英文在駕馭艱難的兩岸關係上的成功，已經可以讓人們見到一些台灣將持續她的做法的跡象，中國應該為兩岸得以維持現狀感到高興。

前美國白宮國安會官員何瑞恩（Ryan Hass）也指出，歷史將「非常善待」蔡英文總統。

何瑞恩表示：「我認為她一直非常穩定、穩健、務實和有原則。她協助創造條件使台灣吸引更多國際社會支持，比以往任何時候還要來得多，並且對那種台灣可以被北京孤立與恫嚇的看法做出回擊。所以我認為在2024年的5月19日，蔡英文讓台灣處於一個非常強健的地位。」

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）則說，蔡英文遺留下好幾個政治遺產，最大遺產是，台灣如今在國際舞台上極為眾所週知，從那方面來說，她為台灣的外交做了很好的工作，「不過，我希望賴清德的政府能夠在維繫台灣的正式外交夥伴上做的更好」。

孔明尚也認為，蔡英文為她的政黨和台灣都做了很重要的工作，那就是在中國問題上採取溫和、穩健及務實做法，試圖維繫台海現狀。

孔明尚說：「她基本上在中國問題上採取了有節制與溫和的做法。當然中國並不認為她的做法溫和。中國拒絕展開官方會談，但她一直都非常務實。她很清楚的表明，民進黨現在的主流就是如此，我認為這對她的政黨很好，對台灣也很好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法