藍營訪美後轉述 美方這樣看藍綠白總統候選人？

2019-05-07 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立法院黨團總召江啟臣日前訪美，走訪白宮國安會、國務院，拜會美方官員及華府智庫學者，雙方對台灣政壇上各陣營潛在的總統候選人交換看法。

根據「上報」報導，藍營隨行人員說，美方官員學者對於「鴻海董事長郭台銘無預警宣布參選國民黨總統初選」一事均十分關心，並對「郭台銘身為商人，其與美中投資的商業利益，及未來擔任台灣總統之間的關係，台灣民眾能夠接受嗎？」抱有疑問。

對於高雄市長韓國瑜，美方人士覺得，韓國瑜很懂庶民語言，但之前聽完韓赴美演講後，仍不完全了解韓的美中政策到底是什麼。美方表示，未來韓國瑜若要問鼎大位，必須對這部分進一步提出論述。

據報導，美方認為，台北市長柯文哲身為一名科學家，看事情比較抽象，在美中台關係、外交及國防政策部分，顯得比較不注重細節。

美方認為，總統蔡英文及國民黨副主席朱立倫較為相似，都是美方較不陌生的「建制派」參選人。另外，美方對賴清德的台獨主張較有疑慮，與柯、韓同被歸類為政策不明的總統參選人。

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