雲云科技凶殺案》離職談判是鴻門宴？高大成：凶嫌心中有2選項

法醫高大成認為，本案非一時衝動，而是早有預謀的「鴻門宴」。（資料照）

2025/03/08 20:28

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北市雲云科技公司7日發生駭人命案，52歲董事長曾志新與51歲技術長梁姓男子因離職談判破裂，曾男竟持預藏水果刀猛刺梁男頸部十餘刀，導致梁男失血過多身亡。行凶後，曾男試圖吞刀自殘。法醫高大成認為，本案非一時衝動，而是早有預謀的「鴻門宴」，至於吞刀並非真的想自殺，而是想湮滅證據。

高大成分析，與技術長離職談判，董事長預先準備刀子，可能有兩個選項：你留下就重用、不殺你，畢竟你幫公司賺錢；如果要離開，我就下手，因公司可能不賺錢、甚至會倒閉。

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根據梁男生前所發的離職書，他曾遭曾志新霸凌、羞辱，甚至被撤除管理職務，感到絕望才決定離開。然而，離職後他仍在公司群組發文抒發不滿，讓曾志新大為光火。雙方7日下午於公司會議室會談約20分鐘，最終不歡而散，梁男準備離開時，曾志新突然掏出30公分長的水果刀，朝梁男頸部連刺數刀，現場血跡斑斑，場面怵目驚心。

高大成指出，曾男的攻擊部位全在頸部，刀刀致命，顯示其殺人意圖明確，並非臨時起意，而是經過深思熟慮的「預謀犯案」。而曾男行凶時「笑裡藏刀」，不僅隱藏敵意，甚至可能帶有藐視與羞辱的意味。高大成直言：「這是一場經過設計的鴻門宴，從談判開始，就沒有任何轉圜餘地。」

在行凶後，曾志新竟當場試圖吞下30公分長的水果刀，企圖自殘。對此，高大成形容：「想殺人很容易，但自戕卻是很難，因為割自己會痛，真正的自殺者不會用這種方式。」他推測，曾男並非真的想自殺，而是想湮滅證據，「可能以為吞掉凶器，警方就拿他沒辦法，但這種行為其實非常幼稚。」

此外，針對曾男的精神狀況，高大成認為其並未罹患精神疾病，因為已50多歲，且過去無相關病史。他指出，曾男的行為並非一時情緒失控，而是對梁男長期積怨，加上公司利益受損，才決定痛下殺手。

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