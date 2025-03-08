為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    給舔共侯佩岑看！台灣護照免簽「黑市賣3百萬」 吳鳳：很幸福

    土耳其裔藝人吳鳳。（擷取自吳鳳臉書）

    土耳其裔藝人吳鳳。（擷取自吳鳳臉書）

    2025/03/08 19:06

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在台灣發展多年的土耳其裔藝人吳鳳，不僅在台灣成家，並取得中華民國國籍，成為正港台灣人。吳鳳近日在臉書透露，當得知台灣護照黑市高達10萬美金（約新台幣328萬），不禁興奮直呼，「當台灣人很好，也很幸福」。

    中國外交部長王毅昨（7日）在「兩會」全國記者會上稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，立刻成為微博熱門關鍵字，央視新聞隨後也為此配圖發文，而長期在中國發展的女星侯佩岑，也成為首位發文的台灣藝人，並寫出「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，此舉舔共行為也引爆台網撻伐。

    吳鳳在臉書分享，最近才得知中華民國護照在黑市上的價格竟高達10萬美元，讓他很珍惜自己身為台灣人，「我知道當台灣人很好，也很幸福，我也用中華民國護照出國去許多國家！只是沒想過黑市上有人出這麼多錢？」

    吳鳳也透露，他曾多次使用中華民國護照，前往歐洲及其他國家旅行，「用土耳其護照的話，需要先申請簽證再等好幾天，因為有中華民國護照，我就免簽進去紐西蘭」，吳鳳還幽默說，「後來我去過歐洲跟一些國家有時候一些海關看我臉，再看我的護照？然後問我到底怎麼回事？我就說：我是台灣人，就是這麼簡單！」

    舔共女星侯佩岑稱「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」。（擷取自微博）

    舔共女星侯佩岑稱「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」。（擷取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播