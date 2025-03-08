給舔共侯佩岑看！台灣護照免簽「黑市賣3百萬」 吳鳳：很幸福

土耳其裔藝人吳鳳。（擷取自吳鳳臉書）

2025/03/08 19:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣發展多年的土耳其裔藝人吳鳳，不僅在台灣成家，並取得中華民國國籍，成為正港台灣人。吳鳳近日在臉書透露，當得知台灣護照黑市高達10萬美金（約新台幣328萬），不禁興奮直呼，「當台灣人很好，也很幸福」。

中國外交部長王毅昨（7日）在「兩會」全國記者會上稱，「台灣地區在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」，立刻成為微博熱門關鍵字，央視新聞隨後也為此配圖發文，而長期在中國發展的女星侯佩岑，也成為首位發文的台灣藝人，並寫出「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」，此舉舔共行為也引爆台網撻伐。

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吳鳳在臉書分享，最近才得知中華民國護照在黑市上的價格竟高達10萬美元，讓他很珍惜自己身為台灣人，「我知道當台灣人很好，也很幸福，我也用中華民國護照出國去許多國家！只是沒想過黑市上有人出這麼多錢？」

吳鳳也透露，他曾多次使用中華民國護照，前往歐洲及其他國家旅行，「用土耳其護照的話，需要先申請簽證再等好幾天，因為有中華民國護照，我就免簽進去紐西蘭」，吳鳳還幽默說，「後來我去過歐洲跟一些國家有時候一些海關看我臉，再看我的護照？然後問我到底怎麼回事？我就說：我是台灣人，就是這麼簡單！」

舔共女星侯佩岑稱「台灣唯一稱謂就是中國台灣省」。（擷取自微博）

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