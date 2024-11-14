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離總統府不遠！巴西最高法院外連環爆釀1死 疑自殺式攻擊

巴西首都巴西利亞在當地時間13日晚間，傳出最高法院大樓外接連發生2起爆炸，造成1人不幸喪命，警方初步調查稱這是一起自殺式攻擊事件。（路透）

巴西首都巴西利亞在當地時間13日晚間，傳出最高法院大樓外接連發生2起爆炸，造成1人不幸喪命，警方初步調查稱這是一起自殺式攻擊事件。（路透）

2024/11/14 17:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲大國巴西將在11月13日至19日，於里約熱內盧召開20國集團（G20）峰會，屆時世界主要經濟體國家元首和政府領袖將齊聚一堂。然而，該國首都巴西利亞（Brasilia）卻在當地時間13日晚間，傳出巴西最高法院大樓外接連發生2起爆炸，造成1人不幸喪命，警方初步調查稱這是一起自殺式攻擊事件。

綜合外媒報導，根據巴西利亞最高法院聲明指出，13日晚間7點半左右，法院大樓外的「三權廣場」（Three Powers Plaza）接連發生2起強烈爆炸，聲音震耳欲聾，讓法官與工作人員急忙進行疏散。警方指出，爆炸是由人造爆裂物引起，2起爆炸相隔僅20秒，並證實有1名男子因爆炸喪命，但尚不清楚此人是否就是作案者。

一名調查相關人員向當地電視台透露，警方在廣場上發現喪命的男子屍體，並在他身上發現裝有爆炸裝置，因此將仔細檢查這具屍體，以防爆炸再次發生。巴西聯邦警察則表示，他們初步推測2起爆炸是孤狼式恐怖攻擊，正在調查死者真實身分，目前已在巴西首都市中心廣場部署了一個拆彈小組來調查爆炸事件。

報導指出，發生爆炸地點三權廣場，不只鄰近巴西的最高司法殿堂，像是總統府、國會大樓等主要政府機關皆座落於此。巴西總統府表示，這2起爆炸發生時，總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）並不在總統府內，目前已派安全人員正全面清查周圍地區，警方也封鎖了最高法院、國會和總統府所在區域的所有通道。

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