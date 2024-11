離總統府不遠！巴西最高法院外連環爆釀1死 疑自殺式攻擊

2024/11/14 17:14

〔即時新聞/綜合報導〕南美洲大國巴西將在11月13日至19日,於里約熱內盧召開20國集團(G20)峰會,屆時世界主要經濟體國家元首和政府領袖將齊聚一堂。然而,該國首都巴西利亞(Brasilia)卻在當地時間13日晚間,傳出巴西最高法院大樓外接連發生2起爆炸,造成1人不幸喪命,警方初步調查稱這是一起自殺式攻擊事件。

綜合外媒報導,根據巴西利亞最高法院聲明指出,13日晚間7點半左右,法院大樓外的「三權廣場」(Three Powers Plaza)接連發生2起強烈爆炸,聲音震耳欲聾,讓法官與工作人員急忙進行疏散。警方指出,爆炸是由人造爆裂物引起,2起爆炸相隔僅20秒,並證實有1名男子因爆炸喪命,但尚不清楚此人是否就是作案者。

一名調查相關人員向當地電視台透露,警方在廣場上發現喪命的男子屍體,並在他身上發現裝有爆炸裝置,因此將仔細檢查這具屍體,以防爆炸再次發生。巴西聯邦警察則表示,他們初步推測2起爆炸是孤狼式恐怖攻擊,正在調查死者真實身分,目前已在巴西首都市中心廣場部署了一個拆彈小組來調查爆炸事件。

報導指出,發生爆炸地點三權廣場,不只鄰近巴西的最高司法殿堂,像是總統府、國會大樓等主要政府機關皆座落於此。巴西總統府表示,這2起爆炸發生時,總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)並不在總統府內,目前已派安全人員正全面清查周圍地區,警方也封鎖了最高法院、國會和總統府所在區域的所有通道。

