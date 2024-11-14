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日本政府拒絕廢死 林芳正：犯滔天大罪之人判死不可避免！

內閣官房長官林芳正14日表示，日本政府認為目前並不適合廢除死刑。（法新社）

內閣官房長官林芳正14日表示，日本政府認為目前並不適合廢除死刑。（法新社）

2024/11/14 18:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕廢死議題不只在台灣社會受到關注，日本也掀起死刑存廢的討論。近日有日本司改團體發布報告指出，現行日本死刑制度存在諸多問題，建議暫緩執行。對此，內閣官房長官林芳正今天（14日）表示，日本政府認為目前並不適合廢除死刑，強調對犯下滔天大罪的人，判處死刑是「不可避免」的！

綜合日媒報導，本月13日，由法律界人士、國會議員和專家學者組成的「日本死刑制度研討懇談會」發表報告，對日本現行死刑制度提出質疑，包括誤判而執行死刑，將造成無法挽回的後果，並有侵害人權之虞，且死刑在防止犯罪方面的效果，並沒有得到科學驗證。報告還說，廢死已成為國際趨勢，繼續執行死刑將損害日本作為一個人權國家的形象。

「日本死刑制度研討懇談會」建議，國會和內閣應該建立深入檢討死刑存廢議題的委員會，並同步暫緩執行死刑，直到有具體結論出來。

對此，林芳正今天直言，政府認為目前並不適合廢除死刑，考量到國內大多數民意和惡性重大的犯罪事件層出不窮，「我們不考慮成立一個委員會，來討論是否維持或廢除死刑制度，對於犯下滔天大罪、罪責極其嚴重的人，判處死刑是不可避免的！」。

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