天兔來襲放颱風假？11/15停班課一次看（不斷更新）

中颱「天兔」逼近台灣，中央氣象署今天（14日）下午5點30分已對屏東、恆春半島發布海上陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

2024/11/14 21:15

首次上稿 11/14 16:07

更新時間 11/14 21:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「天兔」逼近台灣，中央氣象署今天（14日）下午5時30已對屏東、恆春半島發布海上陸上颱風警報，本報將為讀者整理週五（11/15）各縣市停班、停課相關資訊一覽。

請繼續往下閱讀...

基隆市

尚未列入警戒範圍。

台北市

尚未列入警戒範圍。

新北市

尚未列入警戒範圍。

桃園市

尚未列入警戒範圍。

新竹市

尚未列入警戒範圍。

新竹縣

尚未列入警戒範圍。

苗栗縣

明日正常上班、上課

台中市

明日正常上班、上課

彰化縣

尚未列入警戒範圍。

南投縣

尚未列入警戒範圍。

雲林縣

尚未列入警戒範圍。

嘉義縣

尚未列入警戒範圍。

嘉義市

尚未列入警戒範圍。

台南市

尚未列入警戒範圍。

高雄市

尚未列入警戒範圍。

屏東縣

明日正常上班、上課

宜蘭縣

尚未列入警戒範圍。

花蓮縣

明日正常上班、上課

台東縣

明日正常上班、上課

澎湖縣

尚未列入警戒範圍。

連江縣

尚未列入警戒範圍。

金門縣

尚未列入警戒範圍。

詳細停班課資訊以行政院人事行政總處為準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法