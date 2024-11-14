為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

天兔颱風持續減弱！暴風圈估明天中午接觸屏東陸地

天兔颱風路徑潛勢預報。（中央氣象署提供）

天兔颱風路徑潛勢預報。（中央氣象署提供）

2024/11/14 21:12

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風持續接近台灣，中央氣象署說明，天兔颱風今、明兩天都在持續接近台灣的過程中，且強度有逐漸減弱趨勢，但仍會對台灣天氣造成較嚴重威脅，明晚到後天清晨台東、恆春半島、綠島蘭嶼可能有局部性大雨或豪雨，花蓮有局部性大雨。

中央氣象署科長劉宇其說明，天兔颱風今晚8點位於鵝鑾鼻的南南東方約370公里海面處，以時速16轉11公里速度，向北北西轉北進行，颱風中心逐漸進入巴士海峽，預計在今、明兩天持續接近台灣。

中央氣象署持續針對台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、東沙島海面發布海上颱風警報，並對屏東、恆春半島發布陸上颱風警報，後續視颱風路徑變化，高雄、花蓮、台東地區可能陸續納入陸警範圍，也是首次在11月對2個以上地區發布陸警。

週五深夜到週六清晨減弱為輕颱 最快週日解除陸警

劉宇其指出，颱風通過呂宋島陸地後，強度持續減弱，但目前仍維持在中度颱風強度、暴風圈半徑150公里，但明天早上8點將縮小到120公里，預計於中午前後接觸屏東、恆春半島陸地區域，週五深夜到週六清晨減弱為輕度颱風，最快週日減弱為熱帶性低氣壓，同日上半天有機會解除陸上颱風警報。

明後天影響最劇烈

劉宇其指出，明天到後天將是颱風對台灣影響最劇烈的時期，台東、恆春半島、屏東山區可能有局部性大雨或豪雨，花蓮、屏東平地、蘭嶼綠島有局部性大雨。

此外，劉宇其說明，明天白天基隆北海岸、宜蘭、馬祖、澎湖、恆春半島8至9級強陣風，且下午起台東、屏東空曠地區也有較強風勢，恆春半島將有9至10級強陣風，而明晚至後天清晨颱風通過南端陸地期間，將是風力最大的時期，台東、恆春半島、綠島蘭嶼有11至12級強陣風。

氣象署發布海上陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

氣象署發布海上陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

未來風力趨勢。（中央氣象署提供）

未來風力趨勢。（中央氣象署提供）

颱風周遭氣流示意圖。（中央氣象署提供）

颱風周遭氣流示意圖。（中央氣象署提供）

定量降水預報圖。（中央氣象署提供）

定量降水預報圖。（中央氣象署提供）

天兔颱風系集路徑預測。（中央氣象署提供）

天兔颱風系集路徑預測。（中央氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
天兔颱風陸上警報發布 週六恐登陸南台灣
2024/11/14 17:37

天兔颱風陸上警報發布 週六恐登陸南台灣
天兔颱風進逼！明起花東屏雨勢轉大 週五、週六影響最劇烈
2024/11/14 18:55

天兔颱風進逼！明起花東屏雨勢轉大 週五、週六影響最劇烈
impression

薪水低支出高？想無痛投資這樣做是關鍵⋯
天兔來襲放颱風假？11/15停班課一次看（不斷更新）
2024/11/14 21:15

天兔來襲放颱風假？11/15停班課一次看（不斷更新）
天兔颱風來襲 全國交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
2024/11/14 22:46

天兔颱風來襲 全國交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）
impression

桃竹苗大矽谷計劃上膛！竹南大埔重劃區成工程師首選
路徑持續西修！ 各國估「天兔」回馬槍撲高屏 今年第4颱登陸
2024/11/14 16:43

路徑持續西修！ 各國估「天兔」回馬槍撲高屏 今年第4颱登陸
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播