天兔颱風持續減弱！暴風圈估明天中午接觸屏東陸地

天兔颱風路徑潛勢預報。（中央氣象署提供）

2024/11/14 21:12

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風持續接近台灣，中央氣象署說明，天兔颱風今、明兩天都在持續接近台灣的過程中，且強度有逐漸減弱趨勢，但仍會對台灣天氣造成較嚴重威脅，明晚到後天清晨台東、恆春半島、綠島蘭嶼可能有局部性大雨或豪雨，花蓮有局部性大雨。

中央氣象署科長劉宇其說明，天兔颱風今晚8點位於鵝鑾鼻的南南東方約370公里海面處，以時速16轉11公里速度，向北北西轉北進行，颱風中心逐漸進入巴士海峽，預計在今、明兩天持續接近台灣。

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中央氣象署持續針對台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、東沙島海面發布海上颱風警報，並對屏東、恆春半島發布陸上颱風警報，後續視颱風路徑變化，高雄、花蓮、台東地區可能陸續納入陸警範圍，也是首次在11月對2個以上地區發布陸警。

週五深夜到週六清晨減弱為輕颱 最快週日解除陸警

劉宇其指出，颱風通過呂宋島陸地後，強度持續減弱，但目前仍維持在中度颱風強度、暴風圈半徑150公里，但明天早上8點將縮小到120公里，預計於中午前後接觸屏東、恆春半島陸地區域，週五深夜到週六清晨減弱為輕度颱風，最快週日減弱為熱帶性低氣壓，同日上半天有機會解除陸上颱風警報。

明後天影響最劇烈

劉宇其指出，明天到後天將是颱風對台灣影響最劇烈的時期，台東、恆春半島、屏東山區可能有局部性大雨或豪雨，花蓮、屏東平地、蘭嶼綠島有局部性大雨。

此外，劉宇其說明，明天白天基隆北海岸、宜蘭、馬祖、澎湖、恆春半島8至9級強陣風，且下午起台東、屏東空曠地區也有較強風勢，恆春半島將有9至10級強陣風，而明晚至後天清晨颱風通過南端陸地期間，將是風力最大的時期，台東、恆春半島、綠島蘭嶼有11至12級強陣風。

氣象署發布海上陸上颱風警報。（中央氣象署提供）

未來風力趨勢。（中央氣象署提供）

颱風周遭氣流示意圖。（中央氣象署提供）

定量降水預報圖。（中央氣象署提供）

天兔颱風系集路徑預測。（中央氣象署提供）

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