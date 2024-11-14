冬颱「南瑪都」後20年來最晚陸警！「天兔」今陸警寫多項紀錄

中度颱風「天兔」逼近，氣象署預計在今下午5點30分發布陸上颱風警報。（圖擷自中央氣象署）

2024/11/14 16:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「天兔」逼近，氣象署預計在今（14日）下午5點30分發布陸上颱風警報，這也是自2004年冬颱「南瑪都」後，20年來最晚發布陸警的一次，同時也是首次在11月出現2次陸警的紀錄。

根據中央氣象署觀測顯示，中颱「天兔」今（14日）下午2點的中心位置在北緯17.9度，東經122.1度，即在鵝鑾鼻的南南東方約460公里之處，以每小時19轉13公里速度，向西北轉北進行，對巴士海峽、台灣海峽南部、東南部海面及東沙島海面將構成威脅；氣象署指出，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今下午5點30分發布海上陸上颱風警報。

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「天兔」將是自2004年冬颱「南瑪都」後，20年來最晚陸警，當年「南瑪都」來襲，氣象署在12月3日發布史上最晚陸上警報；今年也是首度在11月出現兩次陸警的紀錄，今年「康芮」陸警時間從10月30日持續到11月1日。

此外這也是「天兔」（USAGI）這個名字第二次侵襲台灣，2013年9月，強颱「天兔」逼近，中心通過巴士海峽，暴風圈壟罩南部及東南部陸地，致東南部降下豪雨，造成部分地區淹水、道路坍方交通中斷，農損約1.9億元。

「天兔」11年前曾以強颱之姿侵台。（圖擷自中央氣象署）

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