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天兔颱風陸上警報發布 週六恐登陸南台灣

天兔颱風路徑潛勢預報。（中央氣象署提供）

天兔颱風路徑潛勢預報。（中央氣象署提供）

2024/11/14 17:37

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風天兔步步進逼台灣，繼今晨發布海上颱風警報後，中央氣象署下午5時30分對屏東、恆春半島發布海上陸上颱風警報，氣象署最新路徑預估，颱風中心週六可能短暫登陸南台灣、往東北方向遠離，且今日下半天起東半部、恆春地區雨勢將逐漸增強。

中央氣象署週四清晨發布海上颱風警報，天兔颱風14日下午5時位於鵝鑾鼻的南南東方約420公里處海面，以每小時18轉11公里速度，向西北轉北進行。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，多數預報預估颱風將抵達台灣西南方海面，綠島蘭嶼、台東、恆春將首當其衝，且天兔颱風週六清晨可能會以輕度颱風上限登陸恆春半島，氣象署於今日下午5時30分發布陸上颱風警報，首波警報範圍為屏東、恆春半島，後續視颱風路徑，高雄、花東地區也有機會陸續納入警戒範圍。

氣象署最新的海上颱風警報範圍，已擴及巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、東沙島海面等。

針對天兔颱風影響，伍婉華指出，其強風、豪雨區集中在暴風圈內，今天下半天後東南部、恆春半島降雨將逐漸明顯，明起花東、恆春半島雨時增長，且明日下半天至週六上半天是降雨巔峰期間，台東、恆春有局部豪雨，花蓮有局部大雨。

伍婉華說明，若颱風中心可在週六下半天抵達台灣東方海面，台東、恆春降雨將趨緩，但花蓮、宜蘭、北部地區降雨情形逐漸明顯，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區等有局部大雨。

此外，伍婉華指出，週日清晨台灣仍受颱風外圍環流影響，且因東北季風增強，若颱風移動速度比預期慢，可能有共伴效應發生，是否影響北部、東北部天氣需持續關注，且天兔颱風週日有機會減弱為熱帶性低氣壓。

中央氣象署發布天兔颱風海上陸上警報。（中央氣象署提供）

中央氣象署發布天兔颱風海上陸上警報。（中央氣象署提供）

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