最新風雨預測出爐 明僅一縣市達停班課標準

未來24小時降雨量預估。（中央氣象署提供）

2024/11/14 16:34

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風天兔持續接近台灣，中央氣象署今日清晨發布海上颱風警報，並預計於下午5時30分發布陸上颱風警報。據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預測，明日僅台東縣山區達到停班、停課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方縣市政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

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今日清晨5時30分起，中央氣象署發布海上颱風警報，目前巴士海峽、台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、東沙島海面已納入警報範圍，且氣象署預估，若此颱風行徑無特殊變化，預計於今日下午5時30分發布海上陸上颱風警報。

中央氣象署說明，天兔颱風今日下午2時位於鵝鑾鼻的南南東方約460公里海面處，近中心最大風速相當於14級風、瞬間最大陣風相當於16級風，七級風平均暴風半徑150公里。

依據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，僅台東縣山區符合停班課標準；

另依據中央氣象署16時發布的最新風力預測，明天全台均未達停班課標準。

各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

15日00時至06時風力預報圖。（中央氣象署提供）

15日06時至12時風力預報圖。（中央氣象署提供）

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