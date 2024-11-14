新生兒RSV急診率 高出流感16倍／全年都有病例 超過9成兒童在2歲前感染過

兒童感染呼吸道融合病毒（RSV）案例有增加趨勢，醫師建議嬰幼兒照護者應勤洗手，降低傳染風險。圖中人物與新聞無關。 （資料照，南投縣衛生局提供）

2024/11/14 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著新冠疫情解封，嬰幼兒及長者成為「免疫負債」的主要受害族群，特別是呼吸道融合病毒（RSV）威脅持續。專家指出，RSV在台灣一年四季都有病例，無明確流行季，但在氣溫轉變時病例數常急劇上升，尤其對新生兒而言，RSV感染的急診率與住院率比流感還高出十六倍。

台大兒童醫院小兒部醫師李秉穎表示，免疫負債效應持續約兩年，儘管國內的免疫負債影響逐漸減弱，但RSV的威脅仍然存在。他提到，除非流感病毒有大突變，否則流行高峰推估仍與往年相同，但RSV在國內沒有明顯高峰，一年四季都有病例。

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天氣轉變時病例數上升

李秉穎指出，台大近十年的研究顯示，RSV在台灣全年皆有病例，尤其在天氣轉變時，病例數常會上升；以台大醫院為例，RSV感染在三月至五月及八月至十月達到高峰，南部的成大醫院則在四月至七月期間出現較明顯高峰。

令人擔憂的是，RSV病程發展快速，初期症狀如發燒、鼻塞、咳嗽，可能迅速惡化成急性下呼吸道感染，嚴重時甚至需住院接受氧氣治療。

李秉穎說，RSV傳染力強，一名感染者平均可傳染給三人。超過九成兒童在二歲前感染過RSV，引起的感染占嬰幼兒細支氣管炎約四十％至九十％，是兒童呼吸道住院常見的原因。

孕婦打疫苗可保護胎兒

李秉穎提到，研究顯示，因RSV住院的六個月以下嬰兒中，每四位就有一位需要進入加護病房，新生兒感染RSV的急診與住院率是流感的十六倍，死亡率也比流感高出五倍，由於人體無法自然產生大量RSV抗體，且目前無特效藥治療，僅能依賴自身免疫力，歐美國家多建議孕婦與年長者接種疫苗或單株抗體以增強保護。

台北馬偕醫院婦產部主任黃建霈指出，孕婦在孕期接種疫苗，可增加抗體並透過胎盤傳遞給胎兒，此外嬰幼兒照護者應勤洗手、戴口罩，可將RSV傳染給嬰幼兒風險降低。

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