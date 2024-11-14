天兔颱風影響 合歡山及奧萬大森林遊樂區15日中午起預警性休園

因應天兔颱風來襲，合歡山國家森林遊樂區15日中午12點起預警性休園。（林業保育署南投分署提供）

2024/11/14 15:51

〔記者佟振國／南投報導〕週休假日泡湯？因應天兔颱風來襲，林業保育署南投分署今（14）日下午宣布奧萬大與合歡山國家森林遊樂區，從15日中午12點起預警休園，而先前康芮颱風狂掃後，奧萬大直到本月9日才重新開園，不到1週又因颱風得休園，至於原訂16、17日的「奧萬大竹夢30」竹編裝置藝術展相關活動，將視颱風過後的影響程度適時開園一併恢復舉辦。

林業保育署南投分署表示，中央氣象署今天上午已發布天兔颱風海上颱風警報，後續受颱風外圍環流影響，恐將逐步出現風雨，考量奧萬大及合歡山森林遊樂區位於偏遠山區，聯外道路又易受天候影響通行，基於遊客安全，將於15日中午12點起預警性休園；至於能高越嶺國家步道西段及天池山莊，因受先前颱風及豪雨影響造成步道中斷，仍在整建修復中，持續暫停開放，提醒民眾颱風影響期間前後儘量避免進入山區及從事山域活動，以策安全。

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今年奧萬大森林遊樂區開園滿30週年，原本於11月起展開一系列慶祝活動，但受康芮颱風影響，奧萬大延長休園進行園區復建，直到9日才重新開園，原本2日登場的「楓音樂」音樂會、竹編裝置藝術展、部落市集，延期至16日舉行，不料又因颱風攪局出現變數。

南投分署指出，若天兔颱風影響不大，若16、17日園區能正常開園，活動如期辦理，持續休園就取消，至於竹編裝置藝術展屬靜態展覽，將照常布展，開園後一併恢復開展。

合歡山國家森林遊樂區15日中午12點起預警性休園，園區步道及松雪樓也不開放。（資料照，林業保育署南投分署提供）

奧萬大國家森林遊樂區15日中午12點起預警性休園，原訂16、17日舉辦的竹編裝置藝術展相關活動，將配合開園時間取消或舉辦。（資料照，林業保育署南投分署提供）

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